 Heung-Min Son supera a Messi y lidera ventas de camisetas
Deportes

Heung-Min Son supera a Messi y lidera las ventas de camisetas en la MLS

Según John Thorrington, presidente del LAFC, la camiseta de Heung-Min Son es la más vendida del mundo, por encima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e incluso LeBron James.

Heung-Min Son supera a Messi y lidera las ventas de camisetas en la MLS - LAFC
Heung-Min Son supera a Messi y lidera las ventas de camisetas en la MLS / FOTO: LAFC

Heung-Min Son ha logrado un impacto inmediato en la Major League Soccer (MLS). El delantero surcoreano, quien se unió oficialmente al Los Angeles FC (LAFC) el 6 de agosto tras un histórico traspaso de 26,5 millones de dólares, se ha convertido en el jugador cuyo camiseta se vende más rápido en el mundo actualmente, superando a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Según John Thorrington, presidente del club, el nuevo dorsal número 7 de Son es actualmente el más popular a nivel global, no solo dentro del fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas.

La llegada de Son ha generado una euforia comercial sin precedentes. Su camiseta se vende en la tienda oficial de LAFC a 194,99 dólares, y los aficionados han encontrado diversas formas de personalizar sus prendas con el nombre del surcoreano. El impacto económico no se limita al merchandising: la demanda de boletos para los próximos encuentros del club ha aumentado significativamente, con entradas para su primer partido en casa que se venden en el mercado secundario por al menos 220 dólares.

El impacto de Heung-Min Son en la Major League Soccer

En el plano deportivo, Son debutó con LAFC en un empate 2-2 ante Chicago Fire FC, donde protagonizó la jugada que permitió a Denis Bouanga marcar un penal decisivo. Su primer partido como local está programado para el 31 de agosto contra San Diego FC en el BMO Stadium, y la expectativa sobre su desempeño sigue creciendo. La afición espera que el jugador, al igual que lo hicieron Gareth Bale y Carlos Vela en 2022, contribuya a que el club consiga un segundo título de la MLS Cup.

A pesar del furor comercial que genera, el presidente Thorrington insiste en que el verdadero valor de la incorporación de Son se medirá en el terreno de juego. "La sabiduría de este movimiento no se medirá por el éxito comercial; se medirá por trofeos y logros deportivos", aseguró. 

En lo deportivo, Son fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo del LAFC en su visita al New England Revolution este sábado 16 de agosto; Marco Delgado y Mathieu Choiniere anotaron los goles angelinos.

