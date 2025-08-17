La violencia nuevamente empaña el futbol mexicano

La violencia vuelve a ensombrecer al fútbol mexicano, luego de que el partido entre Tigres y América terminara con graves incidentes dentro y fuera del estadio El Volcán. El encuentro, que finalizó con la victoria de las Águilas por 1-3 gracias a los goles de Erick Sánchez y un autogol del portero Nahuel Guzmán, se vio empañado por enfrentamientos entre aficionados. Brunetta había abierto el marcador para los felinos, pero la remontada visitante y las provocaciones posteriores encendieron los ánimos en las tribunas, generando un ambiente tenso y peligroso.
La polémica se inició con el gesto de André Jardine, técnico del América, quien se acercó a la grada para hacer su conocida seña del tricampeonato logrado con las Águilas. Los jugadores de Tigres intervinieron para evitar que la situación se intensificara, mientras Brunetta se mostraba visiblemente molesto con la provocación. Mientras tanto, en las graderías, los aficionados comenzaron a enfrentarse físicamente, lo que derivó en golpes y empujones que fueron captados por la prensa mexicana y rápidamente viralizados en redes sociales.
La violencia no cesa en el futbol mexicano
Los incidentes no se limitaron al interior del estadio. Afuera, un grupo de hinchas de Tigres atacó a un seguidor del América, dejándolo inconsciente tras recibir una patada en la cabeza. La situación puso en riesgo la vida de varios aficionados, evidenciando la incapacidad de la seguridad para controlar los hechos y la creciente violencia que rodea al fútbol mexicano. Las imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran un panorama alarmante que sigue generando preocupación entre autoridades y aficionados.
Estos episodios no son aislados. La Liga MX informó que dos personas fueron detenidas por los hechos ocurridos en el Tigres-América, mientras que días antes se registró una balacera en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc previo al partido Puebla vs. San Luis, con saldo de un muerto y un herido.
La reiteración de estos incidentes refleja un problema estructural que amenaza la integridad de los seguidores y pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar la seguridad en los estadios mexicanos.