 Mundial 2026 en alerta ante violencia en estadio mexicanos
Deportes

México: Violencia en estadios encienden las alarmas del Mundial 2026

Si bien la Federación Mexicana y la Liga Mx condenaron la violencia, no han podido contenerla, y eso genera preocupación a falta de 10 meses para el Mundial 2026.

Violencia en estadios de México
Violencia en estadios de México / FOTO: Redes sociales

La violencia en el futbol mexicano ha encendido las alarmas en el país norteamericano, 10 meses antes de que comience la Copa del Mundo de 2026, con los partidos de la selección nacional contra un rival aún por conocerse el 11 en el estadio Azteca y el 18 en Guadalajara.

Este fin de semana, en la quinta jornada del torneo Apertura local una pelea entre aficionados en el estadio de Guadalajara, sede mundialista, se salió de control y despertó interrogantes sobre la capacidad de México para garantizar la armonía en los días del Mundial que organiza ese país junto a Estados Unidos y Canadá.

Un comunicado de las Chivas aseguró que los involucrados en el altercado fueron identificados y detenidos por las autoridades de la policía local; se le ofreció servicio médico a los golpeados y nadie hizo denuncias.

El estadio de Guadalajara recibirá el 18 de junio a la selección mexicana, que debutará el 11 en el Azteca.

Si bien la Federación Mexicana y la Liga MX condenaron la violencia, no han podido contenerla. El sábado, en Monterrey, otra sede del Mundial 2026, hubo otra riña después de la victoria del América, 1-3 sobre el Tigres UANL.

Aunque el estadio que será sede del Mundial en esa ciudad es el de los Rayados de Monterrey, no el de Tigres, hay preguntas por responder acerca de qué harán las autoridades para que el Mundial transcurra en paz en el país.

El pasado viernes el partido Puebla-San Luis comenzó unos minutos tarde por un tiroteo en las afueras del estadio Cuauhtémoc, sede del Puebla, que dejó una mujer muerta y otra herida.

Trece partidos en México

México será sede de 13 partidos en la Copa del Mundo, entre ellos el inaugural en el estadio Azteca, que será escenario mundialista por tercera vez, tras recibir el Mundial de 1970, ganado por el Brasil de Pelé, y de 1986, en el que se coronó la Argentina de Diego Armando Maradona.

El Azteca recibirá tres partidos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos; Monterrey, tres de la primera ronda y uno de la fase de los 32 mejores; y Guadalajara, cuatro de la fase de grupos.

La violencia nuevamente empaña el futbol mexicano

La violencia volvió a empañar el fútbol mexicano: aficionados se enfrentaron dentro y fuera de Estadio Universitario tras el Tigres-América, dejando heridos y dos personas detenidas por los hechos

*Información de EFE.

