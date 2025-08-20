Xelajú MC clasfica a cuartos de la Copa Centroamericana

Xelajú MC ha sellado su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de manera matemática tras el empate 2-2 entre Águila de El Salvador y Olimpia de Honduras, un resultado que garantizó su pase en el Grupo D. Con este logro, los "Súperchivos" se convierten en uno de los primeros equipos en avanzar a la siguiente ronda, junto con Plaza Amador de Panamá, demostrando su fortaleza en el torneo regional que reúne a los mejores clubes de Centroamérica. Este hito marca un momento histórico para el equipo quetzalteco, que regresa al plano internacional con un desempeño sobresaliente bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro.
El camino de Xelajú MC hacia los cuartos de final ha sido impecable, manteniendo un récord invicto con tres victorias contundentes en la fase de grupos. Los altenses iniciaron su campaña venciendo 2-0 a Hércules de El Salvador, seguido de una goleada 3-0 ante Águila, también salvadoreño, y culminaron la tercera jornada con una victoria categórica de 4-1 frente al Real Estelí de Nicaragua. Con nueve puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra hasta antes del encuentro contra Real Estelí, Xelajú se destacó como el único equipo del torneo sin recibir anotaciones.
Lo que viene para Xelajú MC
La clasificación de Xelajú MC no solo refleja su buen momento en el torneo, sino también el trabajo estratégico de Villatoro, quien ha sabido capitalizar el talento de su plantilla a pesar de enfrentar tres bajas importantes en el duelo contra Real Estelí. Los partidos disputados en el Estadio Cementos Progreso, debido a que el Estadio Mario Camposeco no cumple con los requisitos de Concacaf, no han mermado el apoyo de la afición quetzalteca, que ha acompañado al equipo en cada encuentro. Este respaldo ha sido clave para mantener la moral alta mientras los "Súperchivos" se preparan para su último partido de la fase de grupos ante Olimpia en Honduras, donde un empate les aseguraría el primer lugar del grupo.
Con la clasificación asegurada, Xelajú MC ahora tiene la mira puesta en los cuartos de final, programados para disputarse entre el 23 y el 25 de septiembre (ida) y del 30 de septiembre al 2 de octubre (vuelta). Este avance también les brinda la oportunidad de pelear por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, un objetivo que ilusiona a la afición y refuerza el prestigio del club en el ámbito regional. Mientras el equipo continúa su preparación, la séptima luna de Xelajú brilla con fuerza, consolidándose como un serio contendiente en la Copa Centroamericana 2025 y llevando en alto el orgullo del fútbol guatemalteco.