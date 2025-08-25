Dani Ceballos negocia su salida del Real Madrid

La salida de Dani Ceballos del Real Madrid parece cada vez más cercana, y el Olympique de Marsella se ha posicionado como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios. El club francés ve en el centrocampista andaluz un refuerzo de lujo para potenciar su mediocampo, donde su visión de juego y capacidad técnica podrían marcar diferencias tanto en la Ligue 1 como en competiciones internacionales. Según reportes recientes, la directiva marsellesa ya inició conversaciones formales con el conjunto blanco para explorar la viabilidad de la operación.
Las negociaciones, sin embargo, no han sido sencillas. El Real Madrid, consciente del valor que aún puede aportar Ceballos, no está dispuesto a facilitar su salida sin condiciones claras y beneficiosas. Ante esto, el Marsella ha tenido que plantear fórmulas alternativas, siendo la más atractiva hasta ahora un préstamo con opción de compra. Este modelo le permitiría al club francés contar con el jugador de inmediato y evaluar su rendimiento antes de apostar por su fichaje definitivo.
Dani Ceballos en la puerta de salida del Real Madrid
Ceballos, de 29 años, ha vivido etapas de protagonismo y otras de menor participación en el Real Madrid debido a la intensa competencia en el mediocampo. Aunque ha demostrado calidad, entrega y polivalencia, no ha logrado consolidarse como pieza indiscutible en la plantilla merengue. Esta situación abre la puerta a un cambio de aires que le permita sumar más minutos y recuperar el liderazgo que mostró en el pasado tanto en la selección española como en su etapa en el Real Betis.
El Olympique de Marsella no es el único equipo que sigue de cerca al futbolista andaluz. Clubes de la Premier League también han manifestado interés, mientras que en España no se descarta un posible regreso al Betis, el equipo de sus orígenes. En los próximos días se espera que las conversaciones avancen y se defina el futuro de Ceballos, cuyo próximo destino podría marcar un punto de inflexión en su carrera profesional.