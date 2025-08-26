Antigua va por los cuartos de final ante Alajuelense

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continúa este martes con su última semana de actividades en la fase de grupos, y para el Antigua G. F. C. este miércoles 27 de agosto será trascendental porque buscará ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica, su boleto a cuartos de final por parte del grupo A.
La Liga Deportiva Alajuelense llega al partido con seis puntos, tras sumar dos triunfos consecutivos luego de perder en su debut en el torneo. El campeón defensor aseguró un valioso triunfo 1-0 como visitante ante Alianza la semana pasada, con Fernando Piñar como autor del gol decisivo.
Por la clasificación
Con una victoria, Alajuelense se clasificaría para los cuartos de final por tercera edición consecutiva. Los "Rojinegros" presumen un impresionante récord general en la competencia, con solo una derrota en 23 partidos disputados.
Antigua buscará un triunfo que le permita aspirar a terminar entre los dos primeros, luego de caer 5-3 en casa frente a Plaza Amador. El club guatemalteco suma un récord de 1-1-1 y actualmente ocupa la tercera posición del grupo A con cuatro puntos.
Esta sería la segunda vez, en su segunda presentación, de que Antigua busque boleto a cuartos de final. En la edición pasada, el equipo que entonces dirigía el español Javier López, llegó hasta las semifinales de la Copa Centroamericana.
Los duelos Alajuelense-Antigua
Será el tercer enfrentamiento entre Alajuelense y Antigua en la historia de la Copa Centroamericana, con ventaja para el conjunto costarricense con una victoria y un empate.
El primer duelo se disputó el 22 de octubre de 2024 en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala y finalizó con un empate sin goles, en la ida de las semifinales.
El partido de vuelta tuvo lugar el 30 de octubre de 2024 en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, donde el equipo "manudo" se impuso 1-0 con un gol de cabeza de Rashir Parkins, asegurando su clasificación.
En el historial general, LD Alajuelense ha enfrentado a clubes guatemaltecos en 51 ocasiones dentro de torneos oficiales, con un amplio dominio: 5 encuentros en la Copa Centroamericana (3 triunfos y 2 empates), 18 en la Concacaf Copa de Campeones (9 victorias, 5 empates y 4 derrotas), 2 en la Scotiabank Liga Concacaf (2 empates), 8 en la Copa Fraternidad Centroamericana (4 victorias y 4 derrotas), 6 en el Torneo Grandes de Centroamérica (4 victorias y 2 empates) y 12 en la Copa Interclubes (8 triunfos, 2 empates y 2 derrotas)
En total, los "rojinegros" suman 28 victorias, 13 empates y solo 10 derrotas ante equipos de Guatemala.
*Información de Concacaf.