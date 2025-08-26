Lucas Vázquez es nuevo jugador del Bayer Leverkusen

El lateral derecho español Lucas Vázquez se convirtió oficialmente en jugador del Bayer Leverkusen, tras firmar un contrato por dos temporadas, que lo vincula al club alemán hasta el 30 de junio de 2027. El fichaje se concretó después de que el futbolista quedara libre al finalizar su contrato con el Real Madrid, una vez concluido el Mundial de Clubes, tal como confirmó el Leverkusen en un comunicado oficial.
El propio jugador expresó su entusiasmo por su llegada a Alemania. "Hola a todos los aficionados. Aquí estoy, pisando el estadio por primera vez. Es impresionante, estoy deseando poder jugar mi primer partido aquí", declaró Vázquez en un video publicado por el club en sus redes sociales.
Un nuevo capítulo en la carrera de Lucas Vázquez
Vázquez llega al Bayer Leverkusen tras una trayectoria exitosa en el Real Madrid, donde militó durante diez temporadas. Durante ese periodo, el lateral derecho conquistó 23 títulos, entre los que destacan cinco Ligas de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey, una Copa Intercontinental y cuatro Supercopas de España. En total, disputó 402 partidos, anotó 38 goles y registró 60 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más versátiles y confiables del club madrileño.
En el Bayer Leverkusen, Lucas Vázquez lucirá el dorsal número 21 y compartirá vestuario con sus compatriotas Alejandro Grimaldo y Aleix García. Además, se incorporará a un proyecto bajo la dirección del técnico neerlandés Erik ten Hag, quien asumió la dirección tras la salida de Xabi Alonso. Con su experiencia y calidad, el internacional español buscará aportar tanto en defensa como en ataque, reforzando a un equipo alemán que aspira a mantener su protagonismo en la Bundesliga y en competiciones europeas.