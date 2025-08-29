 Previa de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025
Deportes

La séptima fecha del Apertura 2025 tendrá dos clásicos duelos

Mixco buscará amarrar una jornada más el liderato, pero cerca de robárselo están Antigua, Municipal y Aurora.

Comunicaciones se medirá al Aurora este sábado
Comunicaciones se medirá al Aurora este sábado / FOTO: Clubes

Este fin de semana se desarrollará la séptima fecha del Torneo Apertura 2025, donde el Deportivo Mixco busca mantenerse una jornada más en la cima del campeonato, además, otros de los atractivos de la fecha será la disputa del clásico de antaño entre Comunicaciones y Aurora y el clásico del occidente entre Xelajú y Deportivo Marquense.

La jornada arranca el sábado 30 de agosto con el duelo entre Deportivo Mixco y Deportivo Guastatoya en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde los "Chicharroneros" buscan mantener el liderato, y sumar así su triunfo número cinco de la campaña. Por su parte, el "Pecho Amarillo", metido en el sótano de la tabla de clasificación, quiere sumar su primer triunfo.

A las 17:00 horas, en el estadio Cementos Progreso, Comunicaciones recibe al Aurora F. C., y se activará de nuevo el que fuese por muchos años un clásico del futbol nacional. Los "Cremas" son sexto y solo pueden llegar hasta el cuarto lugar si ganan y si se da un traspié de Achuapa. Por su lado, Aurora, cuarto de competencia, quiere dar la sorpresa en la zona 6 y meterse al top 3 del Apertura 2025.

La jornada sabatina se completa con el Malacateco-Achuapa a las 19:30 horas en el estadio Israel Barrios de Coatepeque, Quetzaltenango. Este será el segundo y último partido que hará el "Toro" en su cancha alterna tras la suspensión del estadio Santa Lucía.

Clásico de occidente

El domingo 31 de agosto habrá tres partidos. El primero de ellos comenzará a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi cuando Cobán Imperial reciba a Antigua G. F. C., el campeón nacional.

A las 18:00 horas, Atlético Mictlán recibirá a Municipal en el estadio La Asunción en Jutiapa.

La jornada se cierra a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco con el duelo estelar entre los occidentales del Xelajú y Marquense.  Los "Superchivos" llegarán a ese duelo tras su participación internacional de Copa Centroamericana donde selló la fase de grupos y se alista para jugar los cuartos de final.

Por su parte, los "Leones Amarillos" tratarán de cambiarle la dirección al certamen donde les ha costado sumar puntos. Tanto Xela como Marquense tienen 8 puntos y comparten las casillas siete y ocho, respectivamente. 

