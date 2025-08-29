 Resultado de Sergio Chumil en etapa 7 de la Vuelta a España
Histórica séptima etapa de la Vuelta a España para Sergio Chumil

El ciclista nacional deja atrás los registros de Anton Darío Villatoro, y desde este sábado impondrá nueva marca para Guatemala.

Sergio Chumil durante la Vuelta a España 2025
Sergio Chumil durante la Vuelta a España 2025 / FOTO: @SprintCycling

El ciclista guatemalteco, Sergio Chumil, del equipo Burgos Burpellet BH, sigue enalteciendo la bandera azul y blanco durante la Vuelta a España 2025, que este viernes 29 de agosto celebró su séptima etapa entre Vella Andorra-Cerler Huesca La Magia, y de esta forma cierra la primera de las tres semanas de competencia. Otro de los detalles que dejó esta séptima etapa fue que igualó lo realizado por el ciclista Anton Darío Villatoro, que en la edición de 1997 estuvo hasta la séptima etapa.  

Sergio Chumil fue parte de la etapa calificada como montaña y que constó con un total de 188 kilómetros. Cada día para el nacional ha significado un ascenso en posiciones tanto en las etapas diarias como la clasificación general individual. Aunque el tiempo de diferencia respecto al líder ha ido en incremento.

Sergio Chumil cerró este viernes la séptima etapa de la llamada también "La Vuelta 2025". Su tiempo del día fue 04:53:18 horas, a diferencia de 03:37 minutos del ganador, el español Juan Ayuso, quien empleó 04:49:41 horas.

Respecto a la clasificación general individual, Sergio Chumil ayer era la casilla 31 con un total de tiempo de 20:31:08 horas, a 05:22 minutos del líder general. Y tras la séptima etapa, Chumil logró ascender hasta la casilla 23 al acumular 25:24:26 horas, pero la diferencia incrementó y ahora está a 6:24 minutos del líder, el noruego Torstein Træen, quien lleva 25:18:02 horas.

Sergio Chumil, el mejor de Burgos Burpellet BH

De la sexteta que presenta el Burgos, Sergio Chumil es el mejor de los representantes, el guatemalteco lidera a los españoles y el uruguayo que forman parte de este equipo español en "La Vuelta 2025".

Posición Ciclista  Tiempo Diferencia al líder
23  Sergio Chumil (GUA)  25:24:26 horas  06:24 minutos
59 Faura Asensio (ESP)  25:45:18 horas  27:16 minutos
102 Hugo de la Calle (ESP) 26:00:46 horas 42:44 minutos
132 Antonio Fagundez (URU) 26:11:11 horas  53:09 minutos
139 Sergio Fernández (ESP)  26:13:21 horas  55:19' minutos
152 Mario Aparicio (ESP) 26:20:20 horas  1:02:18 hora

Supera marca de Anton Darío Villatoro

La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 será histórica para el guatemalteco Sergio Chumil, debido a que ha superado las actuaciones del ciclista guatemalteco/estadounidense Anton Darío Villatoro, quien era hasta el 2024, el único nacido en Guatemala en participar en la Vuelta a España.  

Anton Darío Villatoro, con nacionalidad estadounidense, participó en dos Vueltas a España con el equipo US Postal Service (ediciones 1997 y 1998). En la primera estuvo hasta la séptima etapa y en la segunda solo hizo cuatro etapas antes de abandonar la competencia.

Es así como Sergio Chumil superará a Villatoro en su primera experiencia en una Vuelta a España.

