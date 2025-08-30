 El Atlético de Madrid sigue sin ganar en LaLiga
El Atlético de Madrid sigue sin ganar en LaLiga

El Atlético de Madrid sumó su tercer partido sin ganar en LaLiga tras empatar 1-1 con el Alavés, mostrando un inicio de temporada lleno de dudas para el cuadro de Diego Simeone.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Atlético de Madrid volvió a mostrar su fragilidad en LaLiga EA Sports al empatar 1-1 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, sumando su tercer partido consecutivo sin victoria. Los colchoneros se adelantaron rápidamente con un gol de Giuliano Simeone al minuto 7, tras una pérdida de balón de Moussa Diarra que permitió al argentino marcar su primer tanto del encuentro. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Carlos Vicente empató para los babazorros al transformar un penalti cometido por Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia apenas siete minutos después.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone firma así su peor inicio liguero desde 2009, y se marcha al parón de selecciones sin conocer la victoria. Por su parte, el Alavés sumó su cuarto punto en la competición, aunque no pudo evitar sufrir varios contratiempos físicos durante el partido. La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y la poca claridad en los ataques, con ambos equipos mostrando un juego vertical pero sin capacidad de generar ocasiones claras en los primeros compases del duelo.

Simeone deja muchas dudas en el Atlético de Madrid

En la segunda mitad, el Atlético intentó inclinar el partido a su favor con los cambios, destacando la presencia de Antoine Griezmann, quien creó varias oportunidades de gol. Sorloth y el propio Griezmann estuvieron cerca de marcar, pero el portero Antonio Sivera y el poste impidieron que los visitantes se adelantaran. El juego del Atlético se centró en el balón parado, aunque sin eficacia suficiente para doblegar a un equipo local que supo resistir las embestidas.

El encuentro se vio además interrumpido durante nueve minutos por un espectador indispuesto, y las lesiones de Protesoni y Diarra obligaron al Alavés a reorganizar su táctica. A pesar de los intentos finales del Atlético, incluyendo un prolongado periodo de presión en los minutos de descuento, el marcador no se movió y el equipo de Simeone sumó un nuevo traspié que mantiene la preocupación sobre su rendimiento en este inicio de temporada. La falta de contundencia y la ineficacia en el área rival continúan siendo asignaturas pendientes para los rojiblancos.

