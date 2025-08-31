 Escupitajo de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup 2025
Deportes

Luis Suárez escupe a rival en la final de la Leagues Cup

Los Seattle Sounders dejan a Lionel Messi sin Leagues Cup. La final quedó manchada por la actitud antideportiva del uruguayo "Lucho" Suárez.

Luis Suárez y su escupitajo en la final
Luis Suárez y su escupitajo en la final / FOTO: Captura de video @TUDNMEX

Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 este domingo al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Lionel Messi sin el que sería su tercer título en el futbol estadounidense. La final tuvo un capítulo negativo tras el escupitajo de Luis Suárez a un integrante del cuerpo técnico del Sounders.

Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.

En calidad de finalista, el Inter Miami, campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.

Se jugó en un ambiente de fiesta en Seattle, donde el cantante Mario Bautista animó la ceremonia prepartido al entonar el himno de la Leagues Cup.

Por las gradas del Lumen Field había decenas de pancartas de Messi, pero miles de aficionados de los Sounders hicieron sentir en casa a sus jugadores.

Los goles

La presión de Seattle tuvo premio en el minuto 26, cuando Alex Roldán colgó un perfecto centro desde la banda derecha que De Rozario envió al fondo de las mallas de cabezas para dar ventaja a su equipo.

En el minuto 82, los hombres de Mascherano pidieron penalti por un toque con una mano de Kalani Kossa-Rienzi en el área, pero el jugador de Seattle tenía el brazo muy pegado al cuerpo. Y, en la acción siguiente, el marfileño Georgi Minoungou fue derribado en el área por Yannick Bright. El árbitro no dudó en pitar la pena máxima que Roldán transformó con seguridad para el 2-0.

En un ambiente de fiesta en el Lumen Field, los Sounders cogieron confianza y pusieron la guinda a su noche con el definitivo 3-0 de Rothrock.

Este domingo también se disputó en Los Ángeles la final para el tercer y cuarto puesto, ganada 2-1 por los Galaxy contra el Orlando City.

Escupitajo de Luis Suárez

En los momentos culmines de la gran final de la League Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami, cuando el encuentro ya estaba sentenciado con un 3-0 a favor del conjunto local, se vivió una situación lamentable.

Luis Suárez, visiblemente frustrado por el resultado, se enfrascó en una acalorada discusión con parte del cuerpo técnico de Seattle y terminó realizando un escupitajo, una acción que ensució el cierre de la final.

