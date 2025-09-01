Erik ten Hag, destituido del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen sorprendió este lunes al anunciar la destitución inmediata de Erik ten Hag como entrenador del primer equipo. El técnico neerlandés, de 55 años, había asumido el cargo en julio pasado tras la salida de Xabi Alonso, quien tomó rumbo al Real Madrid. Sin embargo, su etapa en el banquillo del club alemán resultó mucho más breve de lo esperado, al no lograr los resultados iniciales que la directiva consideraba fundamentales para dar continuidad al proyecto.
El propio club confirmó en un comunicado oficial que la decisión fue adoptada por el Comité de Accionistas siguiendo la recomendación de la dirección deportiva. Simon Rolfes, director general del área deportiva, expresó que "no ha sido una decisión fácil", pero reconoció que la dinámica reciente hacía imposible construir un equipo sólido y competitivo bajo el mando de Ten Hag. El neerlandés apenas consiguió un empate en la Bundesliga y sufrió una derrota en casa, además de una discreta victoria en la Copa frente a un rival de menor categoría.
Ten Hag no duró ni dos meses en el cargo
Por su parte, Fernando Carro, director general del Leverkusen, calificó la medida de dolorosa, aunque necesaria para enderezar el rumbo en una temporada que apenas comienza. Subrayó que el club mantiene la ambición de alcanzar los objetivos trazados y que, para ello, era indispensable crear las "mejores condiciones posibles" en lo deportivo y en lo institucional. De momento, el cuerpo técnico asistente se hará cargo de los entrenamientos, con Rogier Meijer, mano derecha de Ten Hag, asumiendo la dirección interina.
La breve etapa de Ten Hag en el Leverkusen se convierte en un capítulo inesperado dentro de su trayectoria como entrenador, que incluye pasos por el Ajax, el Utrecht, el segundo equipo del Bayern Múnich y el Manchester United.
El desafío para el conjunto germano será ahora encontrar un nuevo líder que devuelva la confianza a la plantilla y permita recuperar la competitividad en la Bundesliga. Con un inicio de temporada irregular, la presión sobre el club aumenta, pues el objetivo inmediato sigue siendo luchar en la parte alta de la tabla y consolidar el proyecto deportivo que Xabi Alonso había dejado encaminado.