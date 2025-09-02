 El Panamá-Guatemala también se podrá disfrutar en la Plaza
Deportes

El Panamá-Guatemala también se podrá disfrutar en la Plaza

Los aficionados a la Selección Nacional de Guatemala podrán observar en pantallas gigantes sus dos primeras participaciones.

Selección Nacional de Guatemala recibe el apoyo de los aficionados chapines
Selección Nacional de Guatemala recibe el apoyo de los aficionados chapines / FOTO: Alex Meoño

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala confirmó este día que el segundo duelo de la Selección Nacional de Guatemala donde enfrente a Panamá en suelo panameño, se podrá observar en pantallas gigantes en la Plaza Central, ubicada en zona 1 capital.

Mediante un comunicado, el Ministerio informó: "Los aficionados guatemaltecos se preparan para disfrutar de los primeros dos partidos de la última ronda clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 en pantallas gigantes y de forma gratuita. Los encuentros de la Selección Nacional de futbol se transmitirán en la Plaza de la Constitución el 4 y 8 de septiembre".

Con anterioridad, las autoridades del Gobierno de la República de Guatemala habían confirmado que para este jueves 4 de septiembre a partir de las 16:00 horas, los aficionados a la "Bicolor" podrían disfrutar el debut eliminatorio (fase final) de Guatemala ante El Salvador en pantallas gigantes.

Pero este día, también se confirma que la segunda presentación de la "Azul y Blanco" también va por la misma modalidad. Ambos eventos comenzarán desde las 16:00 horas hasta que finalicen los partidos. En el caso ante El Salvador, la fiesta culminará a las 22:00 horas, esperando se alargue si Guatemala gana. Y para el duelo ante panameños, la fiesta serpa desde las 16:00 hasta 21:30 horas.

Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

El Gobierno de Guatemala instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que los ciudadanos sigan el partido ante El Salvador y disfruten de actividades previas en un ambiente familiar

Ambiente familiar

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala anuncia que para ambos días, jueves 4 y lunes 8 de septiembre, habrá actividades recreativas previo al comienzo de los partidos.

Dentro de dichas actividades se tiene contemplado que los hijos de los asistentes disfruten de juegos inflables, juegos de mesa, activaciones físicas y diversos concursos.

Posteriormente, los presentes podrán darle seguimiento a la antesala deportiva ya con la proyección de imágenes que generará la televisora oficial que transmite los partidos de la Selección Nacional.

Esta será la segunda y tercera vez que autoridades estatales implementen esa mecánica para que los aficionados vivan un momento especial junto a sus seres queridos. La primera vez que hubo una convocatoria masiva fue durante la Copa Oro 2025, cuando la Selección buscaba el boleto a la final. En aquella semifinal ante Estados Unidos, el partido fue proyectado por pantallas gigante en Plaza El Obelisco, que recibió a miles y miles en entusiastas aficionados a la "Sele".    

Aficionados de la Selección podrán disfrutar los juegos en pantallas gigantes - Ministerio de Cultura y Deporte

