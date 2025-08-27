 Gobierno instalará pantallas para apoyar a la Azul y Blanco
Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

El Gobierno de Guatemala instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que los ciudadanos sigan el partido ante El Salvador y disfruten de actividades previas en un ambiente familiar

Aficionados de la Selección de Guatemala - Omar Solís
Aficionados de la Selección de Guatemala / FOTO: Omar Solís

El próximo jueves 4 de septiembre, Guatemala y El Salvador protagonizarán uno de los partidos más esperados de la región en el Estadio Cementos Progreso, correspondiente a la primera jornada de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ante la imposibilidad de aficionados de poder conseguir entradas y la limitada capacidad del recinto deportivo, el Gobierno de Guatemala confirmó que instalará pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que los aficionados puedan vivir el encuentro en un ambiente seguro y festivo.

La iniciativa busca garantizar que más guatemaltecos tengan la oportunidad de acompañar a la Selección Nacional, conocida como la Azul y Blanco, en este importante compromiso. El acceso será gratuito y se espera una gran asistencia de familias y grupos de amigos que desean disfrutar del partido en uno de los espacios más emblemáticos de la capital. El objetivo principal es generar un punto de encuentro para alentar a la selección, fortaleciendo así el sentido de unidad y apoyo al deporte nacional.

Gobierno de Guatemala realizará actividades

De acuerdo con el afiche oficial compartido en redes sociales, las actividades en la Plaza Central comenzarán a las 16:00 horas, ofreciendo una variada programación como antesala al duelo que arrancará a las 20:00 horas. Cabe recordar que el Gobierno ya había impulsado una iniciativa similar durante el encuentro de semifinales de la Copa Oro 2025 contra Estados Unidos, cuando se instalaron pantallas gigantes en el Obelisco, con una respuesta masiva por parte de la afición.

"El jueves 4 de septiembre a las 4:00 pm en la Plaza de la Constitución tendremos pantallas gigantes para que disfrutes del partido con tu familia y amigos", fue el mensaje publicado en redes sociales, con el que se invitó a los guatemaltecos a sumarse a esta experiencia colectiva.

La Selección de Guatemala busca clasificar por vez primera a un Mundial absoluto de la FIFA - FFG

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
