Uruguay busca sellar boleto mundialista y Perú un milagro

La selección de Uruguay, cuarta con 24 puntos (los mismos que la quinta Paraguay), pretende sellar su pasaporte a la cita norteamericana de 2026 a costa de Perú, que con doce unidades se aferra a una muy remota opción de repechaje.
"La Celeste", orientada por el argentino Marcelo Bielsa, llega a la penúltima fecha con novedades en la lista de convocados, como la del juvenil de 21 años Kevin Amaro, lateral derecho del Liverpool montevideano, o la del lateral izquierdo del San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria.
Los peruanos de Óscar Ibáñez, que dependen de ganar tanto a Uruguay el jueves en Montevideo como a Paraguay el día 9 en Lima para, con una combinación de resultados, tener opciones de acceder a la repesca, tienen como principal noticia el regreso a la formación del centrocampista Yoshumar Yotún.
Una de las malas noticias para Ibáñez es que no podrá contra con el volante de creación Renato Tapia, reciente incorporación del Al Wasl emiratí, por acumulación de tarjetas amarillas.
Argentina, juez de las aspiraciones de Venezuela
Argentina, ya con el boleto para el próximo Mundial, líder con 35 puntos y ganadora absoluta de estas eliminatorias, tiene una motivación especial para ganar en casa a Venezuela: dar una despedida de lujo a Lionel Messi, quien anunció que jugará por última vez con la Albiceleste en el país.
De tal manera, lo que pretende este jueves es que el estadio Monumental de Buenos Aires albergue una fiesta inolvidable en la que brille sobre todo Messi. La clasificación anticipada les da a los dirigidos por Lionel Scaloni la posibilidad de jugar un fútbol de alto vuelo sin presiones ni urgencias mediáticas.
Por el contrario, Venezuela, que siempre había llegado a estas instancias eliminada, visita al campeón del mundo urgida de un resultado que le permita mantener la ilusión de clasificarse por primera vez a un Mundial absoluto.
Séptima con 18 puntos, la Vinotinto ocupa el puesto que le da la opción de jugar la repesca, pero sabe que si consigue vencer a la Argentina de Messi y además la suerte está a su favor con otros resultados, podría en la última jornada conseguir el cupo de manera directa con una victoria ante Colombia.
*Información EFE.