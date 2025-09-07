Previa del Panamá-Guatemala por eliminatoria mundialista

Este lunes 8 de septiembre, cuando el reloj marque las 19:30 horas de Guatemala, la Selección Nacional del país afrontará sin duda alguna uno de los partidos más trascendentales en la era de Luis Fernando Tena. Será un compromiso que determine el camino a recorrer en octubre y noviembre para la "Bicolor" chapina en su intento y sueño de clasificar a su primera Copa del Mundo de la FIFA. Serán 90 minutos infernales que se deberán jugar en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña ante la Selección de Panamá, donde la "marea roja" meterá la presión más temible del mundo, pero ante ello, los 11 quetzales que saldrán al terreno de juego lucharán con su vida el ganar algún punto en este primero de tres partidos seguidos que tendrá como visitante.
Los panameños, en teoría los mejor clasificados entre los aspirantes a un cupo mundialista, dejaron una imagen irregular tras sufrir ante un equipo surinamés que supo administrar sus ventajas para complicar a los canaleros.
Tras el partido, el entrenador de la "Roja" centroamericana, Thomas Christiansen, precisó que irán "ante Guatemala (este lunes) en el Rommel con nuestra gente y con la máxima ilusión y obligación de sacar tres puntos".
Con un punto en el grupo A, los panameños quedarían líderes si vencen a Guatemala y El Salvador tropieza ante Surinam, que debutó con triunfo.
Así llega Guatemala
La Selección Nacional de Guatemala llega golpeada a esta segunda presentación en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá tras su derrota en casa ante El Salvador (Harold Osorio).
El sabor amargo fue total ya que la Selección de Tena logró más ofensiva y tiros directos al arco que su rival, pero los chapines carecieron de efectividad y de buena puntería. Situación que más adelante castigaría a los nacionales ya que El Salvador hizo el único gol en el único remate que tuvo a puerta.
A pesar del dominio, Tena asumió la responsabilidad de la derrota y dejó claro que ante Panamá "tenemos que jugar mucho mejor, no debemos caer en la ansiedad de hoy" ante El Salvador.
Advirtió que "ir a visitar a Panamá es un partido complicado" y añadió que buscarán "las causas y las soluciones" para enfrentar a los canaleros el lunes.
Tena manifestó además que confía en "la personalidad de los jugadores y su carácter" para sacar adelante lo que resta de las eliminatorias.
En la clasificación, El Salvador lidera con tres puntos, seguido de Panamá y Surinam con uno, mientras que Guatemala permanece sin unidades. Este lunes, la Selección Nacional de Guatemala deberá sumar puntos, de lo contrario, prácticamente se le estaría acabando el sueño mundialista rápidamente.