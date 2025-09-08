Plaza de la Constitución se alista para el Panamá-Guatemala

La Plaza de la Constitución vuelve a convertirse en el epicentro de la pasión futbolera en Guatemala. Desde las primeras horas de este lunes 8 de septiembre, trabajadores iniciaron la instalación de tres pantallas gigantes que permitirán a la afición seguir en vivo el partido entre Panamá y Guatemala, el cual se disputará en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Esta iniciativa busca acercar el fútbol a quienes no tienen la posibilidad de viajar, pero desean vivir el ambiente de apoyo a la Selección Nacional.
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, ha impulsado este tipo de actividades para fomentar la unidad y el entusiasmo deportivo. Cabe recordar que el pasado jueves también se instalaron pantallas en el mismo lugar para transmitir el duelo contra El Salvador, lo cual atrajo a miles de aficionados que con banderas, cánticos y camisetas azul y blanco hicieron vibrar la plaza. En esta ocasión, la expectativa es aún mayor debido a la trascendencia del partido frente a Panamá.
La Plaza de la Constitución vibrará con el Panamá vs. Guatemala
Según lo anunciado por las autoridades, las actividades en la Plaza de la Constitución comenzarán desde las 16:00 horas, ofreciendo comida, dinámicas y espacios de entretenimiento para las familias que deseen sumarse a la fiesta deportiva. Todo estará listo para que, a partir de las 19:30 horas, los guatemaltecos vivan el partido en un ambiente de convivencia y respaldo total a la Bicolor. Esta combinación de deporte y cultura busca fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional.
En el ámbito deportivo, el compromiso para Guatemala es enorme. Tras la dolorosa derrota en casa frente a El Salvador, el combinado nacional está obligado a sumar en su visita a Panamá, al menos con un empate que le permita mantener opciones en la clasificación. La afición, tanto en el estadio como en la Plaza de la Constitución, será clave para respaldar a un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión y demostrar que puede levantarse en los momentos más complicados.