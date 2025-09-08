 Plaza de la Constitución se alista para el Panamá-Guatemala
Deportes

La Plaza de la Constitución se alista para el Panamá vs. Guatemala

Desde tempranas horas de este lunes, trabajadores comenzaron la instalación de pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución para que el pueblo vea esta noche el Panamá-Guatemala.


Instalación de pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución - Omar Solís
Instalación de pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución / FOTO: Omar Solís

La Plaza de la Constitución vuelve a convertirse en el epicentro de la pasión futbolera en Guatemala. Desde las primeras horas de este lunes 8 de septiembre, trabajadores iniciaron la instalación de tres pantallas gigantes que permitirán a la afición seguir en vivo el partido entre Panamá y Guatemala, el cual se disputará en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. Esta iniciativa busca acercar el fútbol a quienes no tienen la posibilidad de viajar, pero desean vivir el ambiente de apoyo a la Selección Nacional.

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, ha impulsado este tipo de actividades para fomentar la unidad y el entusiasmo deportivo. Cabe recordar que el pasado jueves también se instalaron pantallas en el mismo lugar para transmitir el duelo contra El Salvador, lo cual atrajo a miles de aficionados que con banderas, cánticos y camisetas azul y blanco hicieron vibrar la plaza. En esta ocasión, la expectativa es aún mayor debido a la trascendencia del partido frente a Panamá.

La Plaza de la Constitución vibrará con el Panamá vs. Guatemala

Según lo anunciado por las autoridades, las actividades en la Plaza de la Constitución comenzarán desde las 16:00 horas, ofreciendo comida, dinámicas y espacios de entretenimiento para las familias que deseen sumarse a la fiesta deportiva. Todo estará listo para que, a partir de las 19:30 horas, los guatemaltecos vivan el partido en un ambiente de convivencia y respaldo total a la Bicolor. Esta combinación de deporte y cultura busca fortalecer el sentido de identidad y orgullo nacional.

En el ámbito deportivo, el compromiso para Guatemala es enorme. Tras la dolorosa derrota en casa frente a El Salvador, el combinado nacional está obligado a sumar en su visita a Panamá, al menos con un empate que le permita mantener opciones en la clasificación. La afición, tanto en el estadio como en la Plaza de la Constitución, será clave para respaldar a un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión y demostrar que puede levantarse en los momentos más complicados.


Instalación de pantallas gigantes en la Plaza de la Constitución - Omar Solís

