City y Premier League acuerdan para poner fin al caso APT

El Manchester City confirmó este lunes que llegó a un acuerdo con la Premier League para poner fin a la disputa legal que ambas partes mantenían sobre las normas de Transacciones con Partes Relacionadas (APT, por sus siglas en inglés). Según informó el club en un comunicado oficial, el arbitraje iniciado a principios de este año queda concluido tras alcanzar un entendimiento mutuo que evita la continuación del proceso. Con ello, se cierra uno de los capítulos más tensos entre la institución inglesa y la liga en los últimos meses.
El acuerdo establece que el Manchester City reconoce la validez y obligatoriedad de las actuales normas APT, las cuales buscan garantizar que los acuerdos comerciales de los clubes con empresas vinculadas se ajusten a un valor de mercado justo. El club y la Premier League coincidieron también en que no se harán más declaraciones públicas respecto a este asunto, lo que refuerza el carácter confidencial y definitivo de la resolución alcanzada.
El origen del conflicto entre el City y la Premier
El conflicto se originó en 2023, cuando un contrato de patrocinio con Etihad Airlines —empresa que ya figura como patrocinador principal del estadio y de la camiseta del conjunto ciudadano— fue rechazado por no cumplir con el criterio de "valor de mercado justo". Tras un primer fallo parcial a favor del equipo de Pep Guardiola, la Premier League optó por modificar la normativa en vez de derogarla por completo, lo que motivó al club a interponer un nuevo recurso legal que se preveía llegara a tribunal en octubre de este año.
Cabe destacar que este caso es independiente del proceso abierto por la liga contra el Manchester City relacionado con 130 presuntas irregularidades financieras entre 2009 y 2018. Dichas acusaciones abarcan desde contratos poco transparentes hasta la omisión de información relevante proporcionada a las autoridades de la Premier League. Aunque aún no existe un veredicto sobre ese caso, la reciente resolución del conflicto por las normas APT ofrece un respiro al club, que ahora centra sus esfuerzos en el terreno deportivo y en mantener la estabilidad institucional.