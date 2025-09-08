 ¿Quién es Said Martínez? Árbitro del Panamá vs. Guatemala
¿Quién es Said Martínez? El árbitro que causa polémica en el Panamá vs. Guatemala

De Guatemala a Cristiano Ronaldo: las polémicas que persiguen al árbitro hondureño Said Martínez.

El árbitro que encendió a Guatemala y discutió con Cristiano Ronaldo.
El árbitro que encendió a Guatemala y discutió con Cristiano Ronaldo.

El árbitro hondureño Said Martínez volvió a colocarse en el ojo del huracán, esta vez en el duelo entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con el marcador empatado 1-1, una acción polémica encendió los ánimos: el guardameta panameño Orlando Mosquera cometió una aparente falta sobre Óscar Santis dentro del área, pero el árbitro, con el respaldo del VAR, decidió no sancionar penalti.

La decisión desató la furia de la afición guatemalteca y reactivó viejas críticas hacia el silbante catracho. Usuarios en redes sociales no tardaron en recordar otras polémicas que han marcado la carrera del colegiado.

Sobre la carrera de Said Martínez

Martínez, de 34 años, es considerado uno de los árbitros más destacados de Centroamérica. Su experiencia en torneos regionales explica su presencia en partidos de alta tensión, aunque no lo exime de cuestionamientos. Ha dirigido duelos clave como la victoria de Panamá 0-1 sobre Costa Rica en la Liga de Naciones 2024/25 y choques de Copa Oro, incluida la final en la que México derrotó 1-0 a los canaleros. Además, fue el juez en el empate 1-1 entre Panamá y Guatemala en 2023, un antecedente que los chapines recuerdan con suspicacia.

Árbitro hondureño Said Martínez niega penal a Guatemala ante Panamá

Guatemala reclamó con fuerza un penal sobre Santis; el VAR intervino, pero el árbitro Said Martínez mantuvo su decisión, encendiendo la polémica en Panamá

Episodio controversial con Cristiano Ronaldo 

El hondureño se caracteriza por imponer autoridad en el campo. Ha pitado partidos en los que participaron figuras de talla mundial como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque este último protagonizó con él un episodio viral.

En 2024, durante un juego de Al-Nassr, Martínez anuló dos goles de Ronaldo por fuera de lugar, lo que desató la furia del portugués. El árbitro relató que el delantero lo increpó en español, acusándolo de "querer ser la estrella del partido".

Aunque el cruce fue tenso, Martínez aseguró que al final del encuentro Ronaldo se disculpó en el túnel, reconociendo su reacción impulsiva. Ese episodio mostró la dureza del carácter del colegiado, pero también lo expuso a un nivel mediático global.

Hoy, con el Panamá vs. Guatemala, Said Martínez confirma por qué su nombre nunca pasa desapercibido en la cancha: su arbitraje genera tanta expectativa como el resultado mismo.

