 Barcelona confirma que jugará de local en el Johan Cruyff
Barcelona confirma que jugará de local en el Estadio Johan Cruyff

El Barça jugará solo ante el Valencia en el Johan Cruyff, a la espera de que el Ayuntamiento autorice el regreso al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27 mil aficionados.

Estadio Johan Cruyff - Luke Rand
Estadio Johan Cruyff / FOTO: Luke Rand

El FC Barcelona ha confirmado que su primer partido como local en LaLiga EA Sports no se jugará en el Spotify Camp Nou, tal y como estaba previsto inicialmente, sino en el Estadio Johan Cruyff. El duelo frente al Valencia, correspondiente a la cuarta jornada y programado para este domingo a las 21:00 CET, se disputará en dicho recinto debido a que el club aún no ha recibido los permisos administrativos necesarios para reabrir el estadio del barrio de Les Corts. La institución aseguró que continúa trabajando intensamente para lograr la autorización en los próximos días.

El Johan Cruyff, situado junto a la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, tiene un aforo reducido de 6.000 espectadores, lo que limita considerablemente la asistencia habitual de los partidos del primer equipo. Para este compromiso, el club determinó que únicamente podrán optar a entradas los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc. El acceso a los boletos se realizará mediante inscripción y sorteo en caso de que la demanda supere la capacidad disponible.

Barcelona espera poder usar pronto el Camp Nou

Para garantizar que el recinto cumpla con los estándares exigidos por LaLiga, el Barcelona ha implementado diversas adaptaciones, como la instalación de cámaras del VAR y la mejora en las conexiones de fibra. Según informó la propia competición, se han registrado "avances positivos" en la adecuación del estadio, aunque todavía se llevan a cabo auditorías y revisiones técnicas. Por otra parte, el club no especificó si se reservará un espacio concreto para la afición visitante del Valencia.

La decisión de trasladar este encuentro al Johan Cruyff se debe también a la imposibilidad de utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys, sede provisional del equipo hasta febrero de 2025, ya que en Montjuïc se celebrará un concierto de Post Malone pocos días antes, lo que impide que el césped esté en condiciones óptimas para la disputa del partido. De esta forma, el estreno liguero en casa del conjunto azulgrana se vivirá en un escenario inusual, mientras sigue pendiente la gran incógnita: cuándo podrá el Barça regresar oficialmente al Spotify Camp Nou, aunque sea con un aforo reducido de 27.000 espectadores.

El Barcelona confirma el Trofeo Joan Gamper en el Estadio Johan Cruyff - FC Barcelona

