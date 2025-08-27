El Johan Cruyff sería casa provisional del FC Barcelona

El FC Barcelona afronta una situación complicada a pocas semanas de iniciar su temporada como local. El conjunto azulgrana, que trabaja a marchas forzadas en las obras del Spotify Camp Nou, todavía no cuenta con la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento, un requisito indispensable para abrir las puertas del estadio con todas las garantías de seguridad. Esta demora obliga al club a buscar una alternativa inmediata, especialmente de cara al debut liguero en casa frente al Valencia, programado para el 13 o 14 de septiembre.
Con el Camp Nou descartado para ese primer encuentro, la opción que cobra más fuerza es el estadio Johan Cruyff, ubicado en la Ciudad Deportiva. La directiva del club considera que, dadas las circunstancias, es la alternativa más viable. Sin embargo, otras posibilidades, como el Estadi Olímpic Lluís Companys, han quedado descartadas debido a un concierto programado el día anterior, lo que impediría tener el recinto listo. También se estudió Montilivi, en Girona, pero esta opción no termina de convencer al club.
El Barcelona enfrenta una serie de inconvenientes en el Estadio Johan Cruyff
El principal inconveniente del Johan Cruyff radica en su capacidad. El reglamento de LaLiga exige un aforo mínimo de 15.000 espectadores para los partidos de Primera División, mientras que el estadio apenas alcanza los 6.000 asientos. Esta diferencia supone un obstáculo importante que el Barcelona deberá negociar con la organización, argumentando que se trataría de un caso puntual y no de una solución permanente para toda la temporada.
LaLiga ya ha enviado emisarios a inspeccionar las condiciones del estadio Johan Cruyff. Durante la visita, se revisaron aspectos clave como el estado del césped, las gradas, las cabinas de prensa, los vestuarios y, sobre todo, la posibilidad de instalar el VAR, requisito indispensable para un partido de la máxima categoría. El estadio, al ser utilizado habitualmente por el equipo femenino y el filial, no cuenta con esta tecnología, por lo que su incorporación es otro reto logístico que deberá resolverse.
El tiempo apremia, pues este jueves el Barcelona debe informar a la UEFA en qué estadio disputará sus compromisos de Champions League. Aunque la intención es confirmar el Camp Nou como sede principal, la directiva contempla Montjuïc como plan B en caso de que los permisos se retrasen más de lo esperado. Entretanto, todo apunta a que el primer partido de Liga en casa frente al Valencia se celebrará en el estadio Johan Cruyff, siempre y cuando LaLiga otorgue la autorización especial para que el club culé pueda sortear las limitaciones de aforo y cumplir con las exigencias reglamentarias.