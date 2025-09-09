 Bolivia derrota a Brasil y va al repechaje del Mundial 2026
Miguel Terceros noquea a Brasil y mete a Bolivia en el repechaje del Mundial

La otra mano que necesitaba Bolivia se la brindó Colombia, que venció a domicilio por 3-6 a Venezuela en Maturín.

Bolivia con Miguel Terceros van al repechaje al vencer a Brasil 1-0
Bolivia con Miguel Terceros van al repechaje al vencer a Brasil 1-0 / FOTO: EFE

Un gol de penalti del delantero internacional Miguel Terceros dio un sufrido triunfo a Bolivia ante Brasil en los 4 mil 150 metros sobre el nivel del mar de El Alto y, con ayuda de Colombia en la distancia, metió a la selección de Óscar Villegas en la repesca del Mundial 2026.

Miguelito convirtió el penalti en el cuarto minuto adicional de la primera mitad del partido de la última fecha de las eliminatorias suramericanas, disputado en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4 mil metros de altitud.

La otra mano que necesitaba Bolivia se la brindó Colombia, que venció a domicilio por 3-6 a Venezuela en Maturín.

Los resultados dejaron a Bolivia en séptimo lugar y hacia la repesca con 20 puntos y a Venezuela octava con 18.

Los dirigidos por Carletto Ancelotti atacaron más en los primeros minutos, pero retrocedieron a medida que avanzó el partido, aunque Alisson se plantó firme en la portería.

El gol histórico

La jugada más peligrosa de Brasil fue un remate fuerte de Richarlison en el minuto 39 que fue contenido por el portero del Bolívar Carlos Lampe.

Cuando corrían los minutos adicionales de la primera mitad, el árbitro chileno Cristian Garay revisó el VAR y pitó un penalti a favor de Bolivia por una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández.

El encargado de ejecutar la máxima pena fue Miguelito, que pateó hacia la izquierda y, aunque Alisson intuyó bien, no alcanzó a rechazarlo.

En la segunda mitad, Ancelotti hizo cuatro cambios de golpe y metió a la cancha a los delanteros del PSG Marquinhos y del Barcelona Raphinha y a los jugadores del Chelsea Estêvão y João Pedro, quienes aportaron algo de oxígeno a la Canarinha.

Robson Matheus probó un disparo largo en el minuto 70, pero nuevamente Alisson mostró su solvencia.

El portero brasileño le negó el segundo a Bolivia con una atajada casi imposible al recién ingresado Carmelo Algarañaz en el minuto 86.

Brasil pareció pisar el acelerador en los minutos finales y no cesó los ataques, ante una Verde ansiosa por que acabe el encuentro y un Carlos Lampe que contuvo los dos últimos ataques.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

*Información EFE.

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026Seguridad vialFutbol Guatemalteco
