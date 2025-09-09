 Malacateco destituye a su técnico José Guadalupe Cruz
Malacateco destituye a su técnico José Guadalupe Cruz

Con la destitución de José Guadalupe Cruz también se despidió al asistente técnico, preparador físico y de porteros.

José Guadalupe Cruz deja de ser técnico de Malacateco
José Guadalupe Cruz deja de ser técnico de Malacateco / FOTO: Malacateco

Esta noche, el Deportivo Malacateco anunció la baja de su técnico, el mexicano José Guadalupe Cruz, y de todos sus integrantes, debido al mal momento que pasa el cuadro fronterizo en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural.

Mediante sus redes sociales, el Deportivo Malacateco anunció: Baja oficia: "Director técnico, José Guadalupe Cruz; asistente técnico, Humberto Martínez; preparador de porteros, Jonatan Armenta; preparador físico, Guillermo Arteaga".

Asimismo, deseó: "Asociación Deportivo Malacateco agradece su compromiso durante este torneo, del mismo modo, le desea mucha suerte y éxitos en su futuro profesional".

Además, en horas de la mañana, el cuadro de Malacatán, San Marcos, había anunciado la baja de dos de sus futbolistas debido al poco rendimiento mostrado en ocho fechas del campeonato. Se trató de Ayrton Sisa e Irving Hernández.

Situación de Malacateco

El Deportivo Malacateco anunció la contratación del mexicano José Guadalupe Cruz el pasado 1 de junio, y más adelante, tomó las riendas de la institución para preparar la pretemporada y comenzar así el sábado 19 de julio el campeonato nacional en su temporada 2025-2026. Aquel día perdió ante Xelajú en casa 0-1.

Prácticamente, tres meses después de su contratación. José Guadalupe Cruz sale de la institución de los "Toros" ya que los resultados no se le dieron a uno de los técnicos más importantes que tenía la Liga Nacional.

Malacateco es penúltimo lugar del campeonato tras disputadas las 8 primeras fechas. Acumula un total de 7 puntos conseguidos en dos victorias y un empate. El "Toro" suma cinco derrotas que significó la pérdida de 15 unidades.

El cierre de la primera vuelta para Deportivo Malacateco se dará así:

  • Fecha 9: Recibe a Cobán Imperial el viernes 12 de septiembre
  • Fecha 10: Visita a Comunicaciones el martes 16 de septiembre
  • Fecha 11: Recibe al campeón Antigua G. F. C. el domingo 21 de septiembre.

