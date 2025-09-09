 Sergio Chumil completa la etapa 16 de la Vuelta a España
Sergio Chumil completa la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

El ciclista guatemalteco completó la etapa 16 de la Vuelta a España tras recuperarse de una gastroenteritis. La carrera se neutralizó a 8 kilómetros de la meta por manifestaciones pro-Palestina.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Agencia EFE

Sergio Chumil retomó este martes la actividad de la Vuelta a España 2025 con la disputa de la decimosexta etapa, tras varios días de lucha contra una fuerte gastroenteritis que había mermado su rendimiento en jornadas anteriores. Aprovechando el descanso de ayer, el pedalista guatemalteco pudo recuperar algo de su forma física y afrontar un exigente recorrido que incluía cuatro puertos de montaña, enfrentándose a uno de los tramos más desafiantes de la tercera semana de la competición.

La jornada, que unía Poio con Mos/Castro de Herville, se vio marcada por la neutralización a ocho kilómetros de la meta debido a una manifestación pro-Palestina que bloqueó parcialmente el recorrido. A pesar de este imprevisto, la etapa continuó siendo intensa y estratégica, con los favoritos moviéndose para posicionarse de cara al sprint final. El colombiano Egan Bernal se llevó la victoria tras imponerse al español Mikel Landa en un atípico sprint, mientras que la tercera posición fue para el francés Brieuc Rolland.

El rendimiento de Sergio Chumil

En cuanto al desempeño de Chumil, el guatemalteco logró cruzar la meta en la posición 132 con un tiempo de 03h 53' 07'', a 17 minutos y 57 segundos del vencedor de la jornada. Este resultado le permitió mantenerse en la clasificación general, ocupando el puesto 80 con un tiempo acumulado de 63h 30' 19'', a 2h 13' 44'' del líder, el danés Jonas Vingegaard, quien continúa portando el maillot rojo de manera sólida.

La etapa de hoy también sirvió para reafirmar la fortaleza de los principales favoritos a la general. Jonas Vingegaard mantuvo su ventaja frente al portugués Joao Almeida, segundo a 48 segundos, y al británico Tom Pidcock, tercero a 2 minutos y 38 segundos. Las estrategias de los equipos se centraron en proteger a sus líderes y vigilar los movimientos de los rivales en la parte final, donde las protestas obligaron a un cierre anticipado del tramo decisivo.

Con la vista puesta en lo que viene, la Vuelta a España continuará su tercera y última semana de competición este miércoles 10 de septiembre con la decimoséptima etapa, que se desarrollará entre O Barco de Valdeorras y la cima del Alto de El Morredero. Este recorrido de 143,2 kilómetros y 3.371 metros de desnivel positivo promete ser decisivo, especialmente para los escaladores que buscarán aprovechar los últimos kilómetros de ascenso para marcar diferencias en la clasificación general.

La etapa 17 se perfila como uno de los últimos grandes desafíos de la ronda española. Las rampas del Alto de El Morredero pondrán a prueba la resistencia y estrategia de los ciclistas, ofreciendo oportunidades para fugas tempranas y ataques finales. 

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025

