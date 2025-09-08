 Sergio Chumil renueva su contrato con el Burgos Burpellet BH
Deportes

Sergio Chumil renueva su contrato con el Burgos Burpellet BH

Damien García, director deportivo del Burgos BH aseguró que en Chumil "ven un líder para el futuro", y que su gran rendimiento en la Vuelta a España fue otro de los motivos para extender su vínculo contractual.

Compartir:
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH
Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 / FOTO: Burgos BH

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil ha confirmado su renovación con el Team Burgos Burpellet BH, prolongando su vínculo hasta el final de la temporada 2028. Con apenas 24 años, el corredor de Tecpán ha logrado consolidarse en el pelotón internacional gracias a su destacado rendimiento, especialmente en las etapas de montaña de La Vuelta a España, donde ha demostrado estar a la altura de los mejores escaladores. La ampliación de su contrato representa la confianza del equipo morado en uno de los talentos emergentes más prometedores del ciclismo latinoamericano.

En lo que va de su corta pero intensa carrera profesional, Chumil ha acumulado resultados sobresalientes que lo han colocado en el radar de los aficionados y especialistas. Entre sus victorias más notables destacan la etapa reina de O Gran Camiño en O Cebreiro y la subida a Torre en la Volta a Portugal. Además, ha logrado posiciones de mérito en pruebas como la Clàssica Camp de Morvedre, la Vuelta a Asturias, el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela y el Campeonato Centroamericano, donde se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta. En su país, también se coronó campeón nacional de contrarreloj.

Chumil se ganó con esfuerzo su renovación

Su debut en una gran vuelta no ha pasado desapercibido. Durante la primera semana de La Vuelta, Chumil mostró una gran fortaleza en la montaña, alcanzando el puesto 20 en la clasificación general provisional. Pese a sufrir una gastroenteritis que afectó a varios corredores de su equipo, el guatemalteco se mantuvo firme en el pelotón, superando exigentes ascensos como el Angliru y La Farrapona. Con humildad y perseverancia, ha sabido dejar huella en su primera participación, ganándose el respeto de sus compañeros y el cariño de los aficionados.

La renovación de su contrato no solo significa un voto de confianza por parte del Burgos Burpellet BH, sino también la posibilidad de que Sergio siga creciendo en un entorno competitivo y de apoyo. El director deportivo del equipo, Damien Garcia, destacó que el objetivo es que el guatemalteco se convierta en uno de los líderes de la escuadra en los próximos años. "Ha demostrado cualidades muy importantes y estamos convencidos de que tiene un futuro brillante en el ciclismo", señaló.

Por su parte, Chumil expresó su felicidad por esta nueva etapa, agradeciendo al equipo por la oportunidad y comprometiéndose a seguir trabajando para mejorar. "Estoy muy feliz con la renovación, tanto yo como el equipo nos sentimos muy bien y queremos seguir creciendo juntos", afirmó. El ciclista guatemalteco afrontará nuevos retos, con la ilusión de consolidarse entre los mejores escaladores del mundo y de seguir siendo un referente para el ciclismo de Guatemala, país que ya celebra con orgullo cada pedalazo de su joven figura.

Foto embed
Sergio Chumil completó una nueva etapa de la Vuelta a España - Burgos BH

En Portada

Ejecutivo todavía no recibe el decreto 7-2025, pero avanza en análisis, afirma Arévalot
Nacionales

Ejecutivo todavía no recibe el decreto 7-2025, pero avanza en análisis, afirma Arévalo

09:00 AM, Sep 08
La Plaza de la Constitución se alista para el Panamá vs. Guatemalat
Deportes

La Plaza de la Constitución se alista para el Panamá vs. Guatemala

07:15 AM, Sep 08
Megaoperativo permitió captura de 32 personas, incluidos los implicados en ataque en funeraria t
Nacionales

"Megaoperativo" permitió captura de 32 personas, incluidos los implicados en ataque en funeraria

08:26 AM, Sep 08
Deanna Melillo vuelve a generar polémica tras comentarios sobre Totonicapánt
Farándula

Deanna Melillo vuelve a generar polémica tras comentarios sobre Totonicapán

09:07 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.redes socialesSeguridad vialFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos