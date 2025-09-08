Sergio Chumil renueva su contrato con el Burgos Burpellet BH

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil ha confirmado su renovación con el Team Burgos Burpellet BH, prolongando su vínculo hasta el final de la temporada 2028. Con apenas 24 años, el corredor de Tecpán ha logrado consolidarse en el pelotón internacional gracias a su destacado rendimiento, especialmente en las etapas de montaña de La Vuelta a España, donde ha demostrado estar a la altura de los mejores escaladores. La ampliación de su contrato representa la confianza del equipo morado en uno de los talentos emergentes más prometedores del ciclismo latinoamericano.
En lo que va de su corta pero intensa carrera profesional, Chumil ha acumulado resultados sobresalientes que lo han colocado en el radar de los aficionados y especialistas. Entre sus victorias más notables destacan la etapa reina de O Gran Camiño en O Cebreiro y la subida a Torre en la Volta a Portugal. Además, ha logrado posiciones de mérito en pruebas como la Clàssica Camp de Morvedre, la Vuelta a Asturias, el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela y el Campeonato Centroamericano, donde se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta. En su país, también se coronó campeón nacional de contrarreloj.
Chumil se ganó con esfuerzo su renovación
Su debut en una gran vuelta no ha pasado desapercibido. Durante la primera semana de La Vuelta, Chumil mostró una gran fortaleza en la montaña, alcanzando el puesto 20 en la clasificación general provisional. Pese a sufrir una gastroenteritis que afectó a varios corredores de su equipo, el guatemalteco se mantuvo firme en el pelotón, superando exigentes ascensos como el Angliru y La Farrapona. Con humildad y perseverancia, ha sabido dejar huella en su primera participación, ganándose el respeto de sus compañeros y el cariño de los aficionados.
La renovación de su contrato no solo significa un voto de confianza por parte del Burgos Burpellet BH, sino también la posibilidad de que Sergio siga creciendo en un entorno competitivo y de apoyo. El director deportivo del equipo, Damien Garcia, destacó que el objetivo es que el guatemalteco se convierta en uno de los líderes de la escuadra en los próximos años. "Ha demostrado cualidades muy importantes y estamos convencidos de que tiene un futuro brillante en el ciclismo", señaló.
Por su parte, Chumil expresó su felicidad por esta nueva etapa, agradeciendo al equipo por la oportunidad y comprometiéndose a seguir trabajando para mejorar. "Estoy muy feliz con la renovación, tanto yo como el equipo nos sentimos muy bien y queremos seguir creciendo juntos", afirmó. El ciclista guatemalteco afrontará nuevos retos, con la ilusión de consolidarse entre los mejores escaladores del mundo y de seguir siendo un referente para el ciclismo de Guatemala, país que ya celebra con orgullo cada pedalazo de su joven figura.