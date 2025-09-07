 Sergio Chumil completa la etapa 15 de la Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil vence las adversidades y completa la etapa 15 de la Vuelta a España

A pesar de la gastroenteritis, Sergio Chumil completó la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. Este lunes, el guatemalteco tendrá una jornada de descanso que le permitirá recuperarse para las etapas restantes.

Sergio Chumil completó una nueva etapa de la Vuelta a España - Burgos BH
Sergio Chumil completó una nueva etapa de la Vuelta a España / FOTO: Burgos BH

A pesar de enfrentar una fuerte gastroenteritis que ha limitado su rendimiento en las últimas jornadas, Sergio Chumil completó la etapa 15 de la Vuelta a España 2025, mostrando nuevamente el carácter y la resiliencia que lo caracterizan como ciclista guatemalteco. La etapa, que presentó un recorrido exigente con constantes subidas y descensos, no fue un obstáculo para que Chumil cruzara la línea de meta con determinación.

El guatemalteco registró un tiempo de 4:21:42, lo que lo coloca en el puesto 81 de la clasificación general, a 2:01:31 del líder Jonas Vingegaard. Aunque ha sido el último ciclista en entrar a meta por tercer día consecutivo, su actuación es valorada positivamente considerando su estado de salud y las duras condiciones de la competencia. Para Chumil, cada kilómetro recorrido representa un triunfo personal y un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad.

Chumil tendrá un merecido descanso

Este lunes, los corredores disfrutarán de una jornada de descanso en Pontevedra, lo que será clave para que Chumil pueda recuperarse y afrontar con más energía las etapas restantes. La pausa en la competición llega en un momento crucial, ya que la tercera y última semana de la Vuelta promete ser la más exigente, con un recorrido lleno de ascensos y descensos que pondrán a prueba tanto la resistencia física como la mental de los ciclistas.

La decimosexta etapa, programada para este martes 9 de septiembre, partirá desde Poio y finalizará en Mos, abarcando 167,9 kilómetros con un desnivel positivo de 3.472 metros. La jornada incluirá cuatro puertos categorizados, concentrados en la segunda mitad del recorrido, siendo el Alto de San Antoñino (3ª categoría) uno de los puntos clave que podrían decidir la acción del pelotón. Sin duda, los aficionados estarán atentos al desempeño de Chumil, quien ha demostrado que su determinación va más allá de cualquier dificultad.

Sergio Chumil en la Vuelta a España 2025 - Burgos BH

