 Arrestan a aficionado del Oviedo por racismo contra Mbappé
Deportes

Arrestan a aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Kylian Mbappé

Un aficionado del Oviedo fue detenido por gestos racistas contra Mbappé; afronta cargos por delito de odio y sanciones de hasta 650 mil euros, además de la prohibición de entrar a estadios.

El Real Madrid celebra un gol ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere - EFE
El Real Madrid celebra un gol ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere / FOTO: Agencia EFE

Un aficionado del Real Oviedo fue detenido por la Policía Nacional tras protagonizar gestos y sonidos racistas contra Kylian Mbappé durante el encuentro entre el conjunto asturiano y el Real Madrid, disputado el pasado 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere. El incidente ocurrió en el minuto 37, justo en la celebración del primer gol del delantero francés, cuando el seguidor, desde la grada de animación local, imitó los movimientos y sonidos de un mono.

La rápida identificación del implicado se logró gracias al análisis de imágenes y vídeos del partido, lo que permitió a las autoridades imputarle un delito contra la integridad moral y un delito de odio. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció los hechos tras el encuentro, advirtiendo que las imágenes se habían difundido ampliamente en televisión y redes sociales, generando un rechazo generalizado dentro y fuera de España.

Aficionado del Oviedo se enfrenta a fuertes sanciones

El hombre detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración, y posteriormente quedó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, en funciones de guardia. Paralelamente, la Jefatura Superior de Asturias informó que también se ha iniciado un procedimiento administrativo contra el seguidor por infracción de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Dicha normativa contempla sanciones muy severas, con multas que pueden oscilar entre los 60.000 y los 650.000 euros en los casos considerados de especial gravedad, además de la prohibición de acceso a recintos deportivos. Con ello, se busca enviar un mensaje contundente de rechazo a cualquier manifestación racista en el fútbol español y reafirmar el compromiso de las instituciones en la protección de los valores de respeto y convivencia en el deporte.

Foto embed
oviedo-real-madrid-la-liga-2025-1 -

