Xabi Alonso cuestiona la expulsión de Huijsen en Anoeta

El Real Madrid consiguió una valiosa victoria en su visita a la Real Sociedad, imponiéndose 1-2 en un partido lleno de emociones y polémica. Los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler le dieron los tres puntos a los merengues, quienes jugaron más de 60 minutos con un hombre menos tras la expulsión de Dean Huijsen. La decisión arbitral generó fuertes críticas, especialmente de Xabi Alonso, técnico del conjunto blanco, que no dudó en expresar su inconformidad en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
Al ser consultado por la tarjeta roja, Alonso fue categórico: "Para mí era amarilla porque Militao estaba cerca, el balón no estaba controlado, estaban a 40 metros... Viendo la repetición no cambio de opinión. Me ha dado su explicación y no me ha convencido, lo dejamos ahí". El entrenador español dejó en claro que, a su juicio, la jugada no era merecedora de expulsión directa y que la decisión condicionó gran parte del desarrollo del partido.
Xabi Alonso destacó el trabajo de los jugadores de recambio
Respecto a la reacción de Huijsen en el vestuario, el técnico relató que el joven defensor estaba "aliviado y enfadado al mismo tiempo", consciente de que fue una acción evitable. Xabi explicó que Oyarzabal no tenía el balón dominado y que la jugada aún estaba lejos de la portería, lo que refuerza su postura de que la sanción fue excesiva. Además, destacó el esfuerzo del equipo para sobreponerse a la inferioridad numérica y elogió a los jugadores que ingresaron desde el banquillo para reforzar la defensa.
Por último, Alonso habló sobre la lesión de Antonio Rüdiger, que lo dejará varias semanas fuera, y mencionó que el equipo tiene alternativas para cubrir su ausencia. "Fran, Asencio y Alaba estuvieron bien. Los necesitamos a todos. Álvaro (Carreras) también puede jugar de central", señaló. Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la clasificación y ahora se prepara para un exigente calendario: el martes recibirán al Olympique de Marsella en Champions League y el fin de semana enfrentarán al Espanyol en LaLiga.