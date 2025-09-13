 Resultado Real Sociedad vs. Real Madrid, jornada 4 La Liga
Deportes

Real Madrid logra sufrida victoria para afianzarse en el liderato de LaLiga

Pese a jugar con un hombre menos gran parte del partido, el Real Madrid venció 1-2 a la Real Sociedad gracias a las anotaciones de Mbappé y Güler; Oyarzabal descontó por los locales.

Celebración de Kylian Mbappé ante la Real Sociedad - EFE
Celebración de Kylian Mbappé ante la Real Sociedad / FOTO: Agencia EFE

La vuelta del fútbol de clubes tras el parón de selecciones dejó uno de los duelos más esperados de la jornada en la Reale Arena, donde la Real Sociedad recibió al Real Madrid. El conjunto blanco llegaba a San Sebastián como líder de la competición, con la misión de mantener su pleno de victorias en el arranque liguero. Desde el inicio, el partido prometió intensidad, y los merengues no tardaron en imponer su pegada con un gol tempranero de Kylian Mbappé al minuto 12.

El desarrollo del encuentro no estuvo exento de polémica, ya que a los 31 minutos el árbitro Gil Manzano mostró la tarjeta roja directa a Dean Huijsen, al considerar que era último hombre en una jugada defensiva. Las repeticiones televisivas generaron debate, pues daban la impresión de que existía cobertura defensiva, pero la decisión dejó al Real Madrid en inferioridad numérica durante casi una hora de juego. Aun así, los visitantes lograron ampliar la ventaja antes del descanso gracias a un gol de Arda Güler en el minuto 44.

Real Madrid sufrió para ganar en San Sebastián

La Real Sociedad supo aprovechar el hombre de más y buscó con insistencia el arco defendido por Courtois. Su premio llegó en el minuto 55, cuando Mikel Oyarzabal descontó desde el punto penal tras una mano clara de Dani Carvajal dentro del área. El tanto devolvió la ilusión al equipo local y encendió a la afición en la grada, que soñaba con una remontada ante un Madrid replegado y obligado a resistir.

Finalmente, el conjunto dirigido por Xabi Alonso supo sufrir y se llevó una victoria de gran valor en una de las plazas más difíciles del campeonato. Con este resultado, el Real Madrid mantiene su liderato en la clasificación con 12 puntos de 12 posibles en las primeras cuatro jornadas. Ahora queda a la espera del Athletic Club, único equipo que podría igualarles en lo más alto de la tabla, mientras que la Real Sociedad deberá recomponerse tras una actuación que, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones de cara a lo que resta de la temporada.

Celebración de Kylian Mbappé ante la Real Sociedad - Agencia EFE

Posiciones

