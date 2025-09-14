Resultado Barcelona vs. Valencia - Jornada 4 La Liga

El Barcelona regresó a la actividad tras el parón de selecciones con una contundente victoria frente al Valencia. El encuentro, disputado en el Estadio Johan Cruyff debido a que ni el Spotify Camp Nou ni Montjuic estaban disponibles, se convirtió en una fiesta goleadora para los azulgranas, que se impusieron con autoridad por 6-0 ante un rival que nunca encontró la manera de frenar la ofensiva culé. El ambiente en el recinto, aunque más reducido, no impidió que la afición disfrutara de una exhibición de fútbol ofensivo.
El gran protagonista de la primera parte fue Fermín López, quien abrió el marcador al minuto 29 con una definición precisa. Ya en el segundo tiempo, el joven mediocampista repitió la fórmula para ampliar la ventaja en el minuto 56, confirmando su gran estado de forma y consolidándose como una de las sorpresas positivas del equipo. El Barcelona no solo dominó en la posesión, sino que fue efectivo en cada oportunidad clara, lo que terminó por desmoronar al conjunto ché.
Barcelona golea sin piedad al Valencia
La entrada de Raphinha en el complemento dio aún más dinamismo al ataque. El brasileño se hizo presente en el marcador con dos goles, uno al minuto 54 y otro al 66, mostrando su capacidad de desequilibrio y contundencia en el área. Robert Lewandowski no quiso quedarse fuera de la fiesta y cerró la goleada con goles al 76' y 86', mostrando así la superioridad del cuadro dirigido por Hansi Flick. Con esta actuación coral, el Barcelona dejó claro que cuenta con múltiples opciones ofensivas para afrontar la temporada.
Con este resultado, el conjunto azulgrana alcanzó los 10 puntos en LaLiga, situándose en la segunda posición de la tabla, solo por detrás del Real Madrid, que lidera con 12 unidades tras un inicio perfecto. Ahora, el foco del Barça se traslada a la UEFA Champions League, donde el próximo jueves visitará el complicado St. James’ Park para enfrentar al Newcastle United en la primera jornada de la fase de grupos. Un duelo que servirá como una verdadera prueba para medir las aspiraciones europeas de un Barcelona que llega motivado y con la confianza en alto.