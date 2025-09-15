La UCI desaprueba la Vuelta a España 2025

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha manifestado su profunda desaprobación ante los acontecimientos ocurridos durante la edición 2025 de la Vuelta a España, evidenciando su preocupación por la instrumentalización del deporte con fines políticos. En un comunicado oficial, la UCI destacó que los incidentes registrados durante la carrera, vinculados a manifestaciones a favor de Palestina, interrumpieron abruptamente la última etapa en Madrid y generaron riesgos para la seguridad de los corredores, poniendo en entredicho la capacidad de España para organizar eventos deportivos internacionales bajo condiciones seguras y respetuosas de los principios de la Carta Olímpica.
El organismo internacional detalló que desde el inicio de la Vuelta, la carrera se vio afectada casi a diario por acciones de carácter militante, incluyendo intrusiones en el pelotón y ataques que comprometieron la integridad física de los ciclistas. Algunos de ellos sufrieron caídas y lesiones que incluso los obligaron a abandonar la competencia. Ante esta situación, los organizadores actuaron de manera rápida y profesional, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad del evento, demostrando un compromiso ejemplar con la autonomía del deporte.
UCI no aprueba 'La Vuelta' y cuestiona si España puede organizar eventos deportivos
La UCI señaló que los actos reiterados que afectaron varias etapas constituyen una grave violación de los principios fundamentales del deporte, resaltando que el respaldo de ciertos miembros del gobierno español hacia estas manifestaciones contradice los valores de unión, respeto y paz promovidos por la Carta Olímpica. Según el comunicado, esta postura no solo pone en riesgo la seguridad de los eventos deportivos, sino que también afecta la imagen internacional de España como sede de competiciones de alto nivel.
Asimismo, la Unión Ciclista Internacional condenó de manera firme la utilización del deporte con fines políticos, reiterando que este debe permanecer autónomo y servir como herramienta de paz. La UCI enfatizó que existen canales adecuados para que los Estados discutan sus divergencias sin involucrar competencias deportivas, reforzando el llamado al diálogo y a la convivencia pacífica entre naciones. En este contexto, la proximidad de su Congreso anual será un espacio clave para reafirmar estos principios, contando con la participación de representantes de federaciones nacionales de Palestina, Israel, Rusia y Ucrania.
Finalmente, la UCI destacó el desempeño de las fuerzas del orden y de los organizadores de la Vuelta, quienes actuaron con profesionalismo frente a circunstancias sin precedentes. También reconoció la notable actuación de Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de la Vuelta a España 2025, quien demostró constancia y fortaleza a pesar de los desafíos. La UCI concluyó reafirmando que el deporte debe ser un instrumento de unión y nunca un escenario de división política.