 Umtiti, campeón del mundo con Francia, anuncia su retiro
Deportes

Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, anuncia su retiro

Samuel Umtiti, campeón mundial con Francia, se retira a los 31 años debido a persistentes lesiones en la rodilla que lo apartaron de las canchas. Tras 18 problemas físicos y dos cirugías, su cuerpo dijo basta.

Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, anuncia su retiro - instagram @samumtiti
Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, anuncia su retiro / FOTO: instagram @samumtiti

En un anuncio totalmente inesperado, el defensor francés Samuel Umtiti ha decidido poner fin a su carrera profesional a los 31 años, una edad que muchos considerarían prematura para un jugador de su calibre. Nacido en Yaundé, Camerún, y formado en las canchas del Olympique de Lyon desde los 12 años, Umtiti irrumpió en la élite con la camiseta del Lyon en 2012, destacando por su solidez defensiva y su capacidad para leer el juego.

Su salto al FC Barcelona en 2016 lo consolidó como uno de los centrales más prometedores de Europa, donde compartió vestuario con leyendas como Lionel Messi y se erigió en pilar de una zaga que dominó competiciones continentales. Sin embargo, detrás de esa fachada de imbatibilidad yacía un cuerpo que, con el tiempo, revelaría sus límites más crueles.

Los motivos del retiro de Samuel Umtiti

El punto álgido de la trayectoria de Umtiti llegó en el verano de 2018, durante el Mundial de Rusia, donde se convirtió en el héroe inesperado de la selección gala. En la semifinal contra Bélgica, su cabezazo en propia puerta para desviar un remate de Hazard y su posterior gol en la final ante Croacia sellaron el título mundial para Francia, un logro que lo inmortalizó como parte de una generación dorada. Aquel torneo no solo le valió el reconocimiento global, sino que también lo posicionó como el sucesor natural de Gerard Piqué en el Barcelona, con quien ganó dos Ligas de España y una Copa del Rey. Pero la euforia duró poco: una lesión en la rodilla izquierda, sufrida en un amistoso previo al campeonato, marcaría el inicio de un calvario que transformaría al gigante en una sombra de sí mismo.

Las lesiones se convirtieron en la némesis implacable de Umtiti, robándole no solo minutos en el campo, sino también la confianza que lo había elevado a la cima. Desde 2018, acumuló 18 problemas físicos graves, principalmente en la rodilla, que lo apartaron de unos 170 partidos oficiales, un saldo devastador para un atleta en su prime. Su paso por el Barcelona se vio truncado por cesiones fallidas al Lecce en la Serie A y al Lille en la Ligue 1, donde apenas sumó apariciones esporádicas antes de quedar libre en junio de 2025.

Tras 21 meses sin competir al máximo nivel y dos cirugías que no lograron restaurar su plenitud, Umtiti reconoció en declaraciones recientes que su físico "ya no respondía", optando por el retiro como la única salida viable. Esta decisión, tomada tras un verano de entrenamientos infructuosos en busca de un nuevo club, resalta la fragilidad inherente al deporte de élite, donde un mal gesto puede desbaratar destinos enteros.

Samuel Umtiti, campeón del mundo con Francia, anuncia su retiro - Archivo

