 Messi anota en triunfo de Inter Miami sobre Seattle Sounders
Deportes

Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounders

El "10" argentino anotó un gol y dio una asistencia en victoria del Inter Miami (3-1), que sueña lograr el liderato.

Compartir:
Inter Miami ganó 3-1 al Seattle Sounders y Messi hizo gol y asistencia
Inter Miami ganó 3-1 al Seattle Sounders y Messi hizo gol y asistencia / FOTO: EFE

Lionel Messi marcó un gol y dio una asistencia al español Jordi Alba este martes en la victoria por 3-1 del Inter Miami en casa sobre Seattle Sounders, lo que permitió al equipo de Javier Mascherano dejar atrás las últimas dos derrotas seguidas y retomar la carrera hacia el liderato en la MLS.

El Inter Miami encaraba la cita con los Sounders tras perder por 0-3 contra este mismo rival en la final de la Leagues Cup y con el mismo resultado frente al Charlotte, pero la reacción de los hombres de Mascherano fue contundente.

Pese a estar todavía muy alejado de la primera plaza del Philadelphia Union en el Este, el Inter Miami todavía cuenta con la oportunidad de hacerse con el liderato, al tener ocho puntos de desventaja, pero tres partidos menos.

Mascherano no pudo contar con el uruguayo Luis Suárez, quien cumplió la segunda de las tres jornadas de suspensión que le infligió la MLS por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Sounders en la final de la Leagues Cup.

El "Pistolero" también tendrá que cumplir seis partidos de suspensión en la Leagues Cup de 2026.

De la mano de Messi

Así, Messi lideró un tridente completado por Tadeo Allende por la derecha y por Jordi Alba, inventado como extremo izquierdo. Y a Mascherano le funcionó la apuesta.

Una combinación entre Messi y Alba acabó con el gol del 1-0 en el minuto 12 anotado por el exlateral internacional español.

Messi, que entregó una gran asistencia con el exterior de la zurda, pudo anotar el 2-0 en el 27, pero perdonó un mano a mano con un débil disparo que fue repelido por el poste izquierdo.

El argentino se hizo perdonar ese error en el 40, cuando aprovechó un centro raso de Jordi Alba para superar al meta con un remate de zurda. Fue el vigésimo gol de Messi en esta temporada de la MLS.

En la reanudación, el Inter Miami sentenció con un potente cabezazo de Ian Fray y tuvo oportunidades para hacer aún más abultado el marcador. Messi tuvo el cuarto en sus botas, pero se topó con el meta Frei en un mano a mano.

Los Sounders, ya sin opciones de remontada, anotaron el tanto del honor gracias al mexicano Obed Vargas.

El Inter Miami tiene todavía tres partidos por recuperar y puso en su mirada la primera plaza del Union.

*Información EFE

En Portada

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a César Montest
Nacionales

Caso Semuy: Tribunal declara en rebeldía a "César Montes"

04:23 PM, Sep 16
Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossit
Deportes

Cobán Imperial le remonta al Xelajú en el estadio José Ángel Rossi

05:02 PM, Sep 16
Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: No me pongo límitest
Deportes

Kylian Mbappé tras victoria ante Marsella: "No me pongo límites"

05:47 PM, Sep 16
Icefi identifica luces y sombras del proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Icefi identifica "luces y sombras" del proyecto de Presupuesto 2026

02:48 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos