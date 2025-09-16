 Xabi Alonso se refiere a la suplencia de Vinícius Jr.
Deportes

Xabi Alonso sobre Vinícius: "Nadie se tiene que sentir ofendido"

El técnico del Real Madrid se refirió a la suplencia del brasileño Vinícius en el estreno del club español en la Champions League.

Xabi Alonso se refiere a la no titularidad de Vinícius Jr. / FOTO: EFE

Xabi Alonso restó importancia a la suplencia del brasileño Vinícius en el estreno en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella, la segunda en cinco partidos de la temporada, y aseguró que "nadie se tiene que sentir ofendido".

"Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos, a Vini, a Rodrygo, a Franco, a Brahim, a Gonzalo. Lo importante es que todos se sientan preparados porque vamos a necesitarlos durante la temporada", aseguró en rueda de prensa la primera vez que fue preguntado por Vinícius.

Posteriormente, sin desvelar lo hablado con el brasileño, mandó un mensaje de tranquilidad. "Si hay conversaciones privadas se quedan en el vestuario. Hay momento para todos y nadie va a jugar todos los partidos. Nadie se tiene que sentir ofendido por no jugar un partido".

"Necesitamos a todos. El calendario es muy exigente. Vini ha entrado bien y los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No son solo importantes los que inician, el fútbol no va en esa dirección", sentenció.

Mbappé, letal desde los once pasos, salva al Real Madrid ante el Marsella

Doblete de Mbappé desde el punto penal y una expulsión de Carvajal definieron la sufrida victoria del Real Madrid ante el Olympique de Marsella en el Bernabéu.

Otras declaraciones

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho por el crecimiento de su equipo tras vencer en el estreno en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella (2-1), resaltó la primera media hora y prometió que "dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía".

"Estamos creciendo, progresando, en un momento importante viendo que podemos competir haciendo las cosas bien. La primera media hora me ha gustado mucho. De lo negativo aprenderemos para tener continuidad en las fases buenas. Hoy ha sido exigente ante un Marsella con buenos jugadores y un sistema que te exige mucho. Hemos sido bastante eficaces en la presión. Dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía", valoró en rueda de prensa.

Xabi Alonso reconoció que fue "una expulsión evitable" la acción del capitán Dani Carvajal y opinó con distancia sobre el penalti, el segundo, que le dio el triunfo al Real Madrid. "La he visto de refilón y no tengo una opinión muy hecha, pero hoy ha salido de nuestro lado".

*Información EFE.

