 Guatemala se reporta lista para enfrentar a Brasil
Guatemala se reporta lista para enfrentar a Brasil, actual campeona de futbol playa

Brasil, campeona del mundo de fútbol playa, jugará tres amistosos en Guatemala; todos los encuentros serán gratuitos y abiertos al público interesado en presenciarlos

Selección de Futbol Playa de Guatemala - FFG
Selección de Futbol Playa de Guatemala / FOTO: FFG

La Selección de Fútbol Playa de Guatemala se prepara para un desafío de alto nivel al enfrentar a la actual campeona del mundo, Brasil. Bajo la dirección del profesor Farley Castro, el equipo nacional se alista para tres encuentros amistosos internacionales que servirán como preparación de cara a futuras competencias oficiales.

Los partidos se disputarán en el Complejo Arena Greenfield los días 18, 20 y 21 de septiembre de 2025. El primer encuentro comenzará a las 11:00 horas, mientras que los dos siguientes se llevarán a cabo a las 10:00 horas, coincidiendo con el fin de semana para facilitar la asistencia de la afición. Estos encuentros representan una oportunidad única para que los aficionados guatemaltecos vean de cerca a la selección brasileña en territorio chapín.

Guatemala afronta un duro reto ante Brasil

Farley Castro destacó la importancia de medir fuerzas con un equipo de primer nivel. "Será muy importante para el cuerpo técnico y el grupo de jugadores enfrentar a la selección campeona del mundo. Será una gran prueba y un exigente examen, ya que siempre buscamos medimos contra los mejores del mundo. Esto nos permitirá identificar nuestras fortalezas y debilidades antes de la competencia fundamental en los Juegos Centroamericanos en Guatemala", aseguró el técnico.

La delegación brasileña ya se encuentra en Guatemala desde hace algunos días, realizando entrenamientos y familiarizándose con la ciudad. A través de sus redes sociales oficiales, han compartido imágenes de sus prácticas y de su recorrido por distintos puntos de la capital, mostrando entusiasmo por la serie de partidos amistosos.

Cabe destacar que la entrada a estos encuentros será completamente gratuita, ofreciendo una oportunidad única para que los aficionados disfruten del espectáculo y apoyen al equipo nacional frente a uno de los rivales más destacados del fútbol playa mundial. Sin duda, estos encuentros prometen ser un gran espectáculo para toda la afición guatemalteca.

