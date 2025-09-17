Real Madrid pierde por varias semanas a Alexander-Arnold

El Real Madrid sufrió un duro contratiempo en el inicio de su camino en la Liga de Campeones, luego de que Trent Alexander-Arnold tuviera que abandonar el campo a los cinco minutos del encuentro ante el Olympique Marsella. El lateral inglés, que había regresado a la titularidad, padeció una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras un esprint, lo que lo obligó a pedir el cambio de manera inmediata. El club blanco informó en un comunicado oficial que el jugador queda "pendiente de evolución", aunque las estimaciones médicas apuntan a una baja de entre seis y ocho semanas.
El percance llega en un momento delicado para la plantilla de Xabi Alonso, ya que la posición de lateral derecho vuelve a quedar debilitada. Dani Carvajal, su reemplazo inmediato en el choque europeo, fue expulsado en el segundo tiempo tras un altercado con el portero argentino Gero Rulli. La sanción que recaiga sobre el madrileño podría complicar aún más los próximos compromisos, obligando al técnico a recurrir a soluciones de emergencia como el canterano Raúl Asencio, quien acabó ocupando esa banda desde el minuto 73.
Alexander-Arnold estará ausente durante varias semanas
La lesión de Alexander-Arnold supone un golpe importante no solo para el Real Madrid, sino también para el propio futbolista, que buscaba consolidarse en su nueva etapa en España tras llegar en verano procedente del Liverpool. Hasta ahora, el internacional inglés había alternado titularidades y suplencias en el esquema de rotaciones de Alonso, sumando 151 minutos en LaLiga y algunos encuentros en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde ya había arrastrado molestias físicas que le impidieron jugar la semifinal ante el PSG.
Con este panorama, el Real Madrid afronta semanas de exigencia máxima sin un lateral derecho fijo, a la espera de la recuperación de Alexander-Arnold y de conocer la sanción de Carvajal. El equipo blanco tendrá que visitar al Kairat Almaty el próximo 30 de septiembre y recibirá al Juventus el 22 de octubre, partidos en los que la zaga se perfila como el punto más frágil. El manejo de la situación por parte de Xabi Alonso será clave para que el conjunto merengue logre mantener la solidez defensiva en medio de este nuevo desafío.