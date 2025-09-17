 Real Madrid pierde por varias semanas a Alexander-Arnold
Deportes

Real Madrid pierde por varias semanas a Alexander-Arnold

El Real Madrid afrontará el próximo partido de Champions sin Alexander-Arnold, lesionado, ni Carvajal, sancionado tras su expulsión en el juego ante el Marsella.

Compartir:
Lesión de Trent Alexander-Arnold - EFE
Lesión de Trent Alexander-Arnold / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid sufrió un duro contratiempo en el inicio de su camino en la Liga de Campeones, luego de que Trent Alexander-Arnold tuviera que abandonar el campo a los cinco minutos del encuentro ante el Olympique Marsella. El lateral inglés, que había regresado a la titularidad, padeció una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras un esprint, lo que lo obligó a pedir el cambio de manera inmediata. El club blanco informó en un comunicado oficial que el jugador queda "pendiente de evolución", aunque las estimaciones médicas apuntan a una baja de entre seis y ocho semanas.

El percance llega en un momento delicado para la plantilla de Xabi Alonso, ya que la posición de lateral derecho vuelve a quedar debilitada. Dani Carvajal, su reemplazo inmediato en el choque europeo, fue expulsado en el segundo tiempo tras un altercado con el portero argentino Gero Rulli. La sanción que recaiga sobre el madrileño podría complicar aún más los próximos compromisos, obligando al técnico a recurrir a soluciones de emergencia como el canterano Raúl Asencio, quien acabó ocupando esa banda desde el minuto 73.

Alexander-Arnold estará ausente durante varias semanas

La lesión de Alexander-Arnold supone un golpe importante no solo para el Real Madrid, sino también para el propio futbolista, que buscaba consolidarse en su nueva etapa en España tras llegar en verano procedente del Liverpool. Hasta ahora, el internacional inglés había alternado titularidades y suplencias en el esquema de rotaciones de Alonso, sumando 151 minutos en LaLiga y algunos encuentros en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde ya había arrastrado molestias físicas que le impidieron jugar la semifinal ante el PSG.

Con este panorama, el Real Madrid afronta semanas de exigencia máxima sin un lateral derecho fijo, a la espera de la recuperación de Alexander-Arnold y de conocer la sanción de Carvajal. El equipo blanco tendrá que visitar al Kairat Almaty el próximo 30 de septiembre y recibirá al Juventus el 22 de octubre, partidos en los que la zaga se perfila como el punto más frágil. El manejo de la situación por parte de Xabi Alonso será clave para que el conjunto merengue logre mantener la solidez defensiva en medio de este nuevo desafío.

Foto embed
Trent Alexander-Arnold lesionado en el inicio de la Champions League - EFE

En Portada

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstúnt
Nacionales

Cancillería guatemalteca lamenta incursión no autorizada de Belice en el río Sarstún

07:15 PM, Sep 16
Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo t
Deportes

Comunicaciones derrota a Malacateco y suma su tercer triunfo

08:57 PM, Sep 16
Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounderst
Deportes

Lionel Messi reactiva al Inter Miami tras triunfo ante Seattle Sounders

08:18 PM, Sep 16
Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en Españat
Nacionales

Arévalo se pronuncia sobre nombramiento de Skinner-Klée como embajador en España

08:44 PM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos