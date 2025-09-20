 Neymar vuelve a caer lesionado
Deportes

Neymar vuelve a caer lesionado

Con 13 partidos y 3 goles en la temporada, Neymar vuelve a resentirse del muslo derecho. El Santos, que ocupa el puesto 16 con 22 jornadas disputadas, peligra a un punto de la zona de descenso.

Neymar, futbolista del Santos FC, de Brasil - EFE
Neymar, futbolista del Santos FC, de Brasil / FOTO: EFE

Neymar volvió a encender las alarmas en Brasil tras confirmarse una nueva lesión en el muslo derecho, la cual lo dejará fuera del clásico entre Santos y São Paulo del próximo domingo. El atacante de 33 años sintió molestias durante un entrenamiento realizado el jueves, y después de someterse a exámenes médicos, se determinó que padece una lesión en el músculo recto femoral. El propio Santos informó de la situación a través de un comunicado, aunque no detalló la gravedad exacta de la dolencia.

La preocupación aumenta debido a que esta lesión se produce en el mismo muslo en el que Neymar sufrió un edema en agosto pasado, episodio que lo apartó de las canchas por varias semanas. En aquella ocasión, el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti decidió dejarlo fuera de la convocatoria nacional y recalcó que, para tener opciones de disputar el Mundial 2026, Neymar deberá mantener un nivel físico óptimo y constante.

Las lesiones no dejan en paz a Neymar

Desde la grave lesión sufrida en octubre de 2023 con la selección, el exjugador del Barcelona y PSG no ha logrado encontrar continuidad. Su paso por el Santos se ha visto marcado por constantes problemas físicos que han limitado considerablemente su rendimiento. En lo que va de la temporada, solo ha podido disputar 13 partidos de liga, en los que anotó tres goles, cifras muy por debajo de lo esperado para un jugador de su calibre.

La ausencia de Neymar llega en un momento especialmente delicado para el Santos, que se encuentra a tan solo un punto de la zona de descenso tras 22 jornadas disputadas. El clásico ante São Paulo representa una oportunidad crucial para sumar y alejarse de los puestos comprometidos, pero el equipo deberá afrontarlo sin su máxima figura, lo que aumenta la presión sobre el resto del plantel en un tramo decisivo del campeonato.

Neymar se volvió a lesionar - Instagram

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
