 Balón de Oro: Comitiva del Barça increpada por fans del PSG
Deportes

Balón de Oro: Delegación del Barcelona increpada por fans del PSG

Los fanáticos se mostraron especialmente duros con el equipo catalán, que partió de París con tres premios.

Compartir:
El Barcelona terminó con tres premios individuales para sus jugadores
El Barcelona terminó con tres premios individuales para sus jugadores / FOTO: @FCBarcelona

La delegación del Barcelona abandonó la gala del Balón de Oro entre gritos de "Put... Barça" lanzados por grupos de aficionados del París Saint-Germain que habían acudido a animar a Ousmane Dembélé, que acabó haciéndose con el trofeo en esta edición junto a Aitana Bonmatí.

Los 'fans' del equipo francés, que encendieron bengalas y que obligaron a levantar un cordón de policías antidisturbios para evitar problemas en los aledaños del teatro Chatelet, sede de la gala, se mostraron especialmente duros con el equipo catalán, que partió de París con tres premios.

Además de el de Aitana, Lamine Yamal se llevó el Kopa a mejor joven por segundo año consecutivo, además de quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Dembélé, mientras que el Kopa femenino, que se entregaba por vez primera, recayó en Vicky López.

Pero al abandonar el teatro recibieron la ira de los aficionados, que les increparon de forma visible.

Eso generó que los servicios de seguridad montaran un fuerte dispositivo de protección, sobre todo en el entorno de Lamine Yamal, rodeado de una docena de agentes de seguridad cuando se dirigía a su vehículo.

Más tranquilos pudieron salir del teatro Raphinha, Pau Coubarsí y el entrenador, Hansi Flick, que también acudieron a la gala, junto a varios miembros de la directiva, entre ellos el presidente, Joan Laporta.

Balón de Oro 2025 

El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí se alzaron con el Balón de Oro de 2025, el primero para el jugador del París Saint-Germain, que como equipo sumó cuatro galardones, el tercero para la del Barcelona, que lideró los cuatro triunfos españoles en la gala de París.

Dembélé, de 28 años, superó al español Lamine Yamal, que se hizo con el premio de consolación del trofeo Kopa al mejor joven, al igual que su compañera Vicky López en el femenino, que se otorgaba por vez primera y que junto al premio de Aitana completaron un poker blaugrana de mucha altura.

El jugador francés, el sexto que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, vio culminada su mejor temporada individual que contribuyó a llevar al PSG a su primera Liga de Campeones, a los que añadió la liga y copa francesas y la supercopa de Francia.  

*Información EFE

En Portada

El presidente Arévalo le resta importancia a su baja de popularidad en encuestast
Nacionales

El presidente Arévalo le resta importancia a su baja de popularidad en encuestas

03:12 PM, Sep 22
Ousmane Dembélé: El Balón de Oro nunca fue un objetivo, pero es algo excepcionalt
Deportes

Ousmane Dembélé: "El Balón de Oro nunca fue un objetivo, pero es algo excepcional"

03:18 PM, Sep 22
Levantan suspensión al programa de Jimmy Kimmel y regresa este martest
Farándula

Levantan suspensión al programa de Jimmy Kimmel y regresa este martes

04:00 PM, Sep 22
Acusado de intentar asesinar a Trump concluye su defensa sin declarart
Internacionales

Acusado de intentar asesinar a Trump concluye su defensa sin declarar

03:41 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos