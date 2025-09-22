Balón de Oro: Comitiva del Barça increpada por fans del PSG

La delegación del Barcelona abandonó la gala del Balón de Oro entre gritos de "Put... Barça" lanzados por grupos de aficionados del París Saint-Germain que habían acudido a animar a Ousmane Dembélé, que acabó haciéndose con el trofeo en esta edición junto a Aitana Bonmatí.
Los 'fans' del equipo francés, que encendieron bengalas y que obligaron a levantar un cordón de policías antidisturbios para evitar problemas en los aledaños del teatro Chatelet, sede de la gala, se mostraron especialmente duros con el equipo catalán, que partió de París con tres premios.
Además de el de Aitana, Lamine Yamal se llevó el Kopa a mejor joven por segundo año consecutivo, además de quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Dembélé, mientras que el Kopa femenino, que se entregaba por vez primera, recayó en Vicky López.
Pero al abandonar el teatro recibieron la ira de los aficionados, que les increparon de forma visible.
Eso generó que los servicios de seguridad montaran un fuerte dispositivo de protección, sobre todo en el entorno de Lamine Yamal, rodeado de una docena de agentes de seguridad cuando se dirigía a su vehículo.
Más tranquilos pudieron salir del teatro Raphinha, Pau Coubarsí y el entrenador, Hansi Flick, que también acudieron a la gala, junto a varios miembros de la directiva, entre ellos el presidente, Joan Laporta.
⭐️ Así ha sido Lamine Yamal de la Gala del @ballondor— El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 22, 2025
? La estrella blaugrana ha salido escoltado por numerosos miembros de seguridad
? @HelenaCondis
? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zCnHgk3h2e
Balón de Oro 2025
El francés Ousmane Dembélé y la española Aitana Bonmatí se alzaron con el Balón de Oro de 2025, el primero para el jugador del París Saint-Germain, que como equipo sumó cuatro galardones, el tercero para la del Barcelona, que lideró los cuatro triunfos españoles en la gala de París.
Dembélé, de 28 años, superó al español Lamine Yamal, que se hizo con el premio de consolación del trofeo Kopa al mejor joven, al igual que su compañera Vicky López en el femenino, que se otorgaba por vez primera y que junto al premio de Aitana completaron un poker blaugrana de mucha altura.
El jugador francés, el sexto que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, vio culminada su mejor temporada individual que contribuyó a llevar al PSG a su primera Liga de Campeones, a los que añadió la liga y copa francesas y la supercopa de Francia.
?? La fiesta de los aficionados parisinos en las puertas del Théâtre du Châtelet justo cuando Dembélé abandona el recinto— RNE Deportes (@RNEdeportes) September 22, 2025
? El cántico de "Ousmane Ballon d'Or" retumba en la capital de Francia
? @MuelasRNE pic.twitter.com/isq1fvbJ81
*Información EFE