 Vinícius, fuera del top-15 del Balón de Oro 2025
Deportes

Vinícius, fuera del top-15 del Balón de Oro 2025

El futbolista brasileño, que el año pasado quedó en segundo lugar en las votaciones, hoy quedó muy alejado de los números que logró en la edición anterior del galardón.

Compartir:
Vinícius se lamenta en el partido entre Real Madrid y Athletic Club - EFE
Vinícius se lamenta en el partido entre Real Madrid y Athletic Club / FOTO: Agencia EFE

Hoy, en París, Francia, se celebra la entrega del Balón de Oro 2025, un galardón que, según las encuestas y la expectativa de los expertos, estará disputado principalmente entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Sin embargo, este año la atención mediática también se centró en el sorprendente desempeño de Vinícius Jr., quien no logró ingresar al top-15 del prestigioso premio. El brasileño, figura indiscutible del Real Madrid, quedó ubicado en el puesto 16, un resultado que contrasta notablemente con su desempeño en la edición anterior.

El año pasado, Vinícius Jr. alcanzó el segundo lugar en las votaciones, solo detrás del español Rodri Hernández, generando gran expectativa sobre sus posibilidades de consagrarse como el mejor del mundo en futuras ediciones. La caída al puesto 16 este año ha sorprendido a aficionados y analistas, quienes esperaban que el brasileño mantuviera un protagonismo similar al de la temporada anterior. Su desempeño ha sido objeto de debate, considerando que sigue siendo una pieza clave en el esquema del Real Madrid y un referente en el ataque del club español.

La debacle de Vinícius Jr.

La edición 2024 del Balón de Oro estuvo marcada por la polémica, cuando el Real Madrid decidió no asistir a la gala en señal de protesta por el trato recibido por Vinícius Jr. A pesar de ello, el club español recibió varios galardones importantes, incluyendo el de mejor club del año, mejor entrenador y la del mejor guardameta, lo que evidenció la dualidad de reconocimiento y conflicto alrededor de la organización del premio. Esta situación dejó un precedente sobre la relación entre los clubes, sus jugadores y la entrega de reconocimientos individuales.

Este año, la polémica volvió a repetirse: ningún jugador del Real Madrid asistió a la gala de París 2025, manteniendo la postura de protesta contra la organización del evento. La ausencia del club y la posición inesperada de Vinícius Jr. reflejan un contexto de tensión y cuestionamientos sobre los criterios de evaluación del Balón de Oro. Mientras la atención se centra en los candidatos al primer lugar, el caso del brasileño se mantiene como uno de los episodios más comentados en esta edición del premio.

Foto embed
Vinícius Jr. durante una celebración de gol en La Liga - EFE

En Portada

MP presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Samuel Pérezt
Nacionales

MP presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Samuel Pérez

11:28 AM, Sep 22
Vinícius, fuera del top-15 del Balón de Oro 2025t
Deportes

Vinícius, fuera del top-15 del Balón de Oro 2025

10:51 AM, Sep 22
Farruko Pop: MP pide penas de hasta 29 años de cárcel contra implicados en criment
Nacionales

Farruko Pop: MP pide penas de hasta 29 años de cárcel contra implicados en crimen

10:10 AM, Sep 22
Débora Estrella: su último mensaje antes del accidente aéreo se vuelve viralt
Farándula

Débora Estrella: su último mensaje antes del accidente aéreo se vuelve viral

08:51 AM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosMundial 2026redes socialesEE.UU.JusticiaLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos