Vinícius, fuera del top-15 del Balón de Oro 2025

Hoy, en París, Francia, se celebra la entrega del Balón de Oro 2025, un galardón que, según las encuestas y la expectativa de los expertos, estará disputado principalmente entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Sin embargo, este año la atención mediática también se centró en el sorprendente desempeño de Vinícius Jr., quien no logró ingresar al top-15 del prestigioso premio. El brasileño, figura indiscutible del Real Madrid, quedó ubicado en el puesto 16, un resultado que contrasta notablemente con su desempeño en la edición anterior.
El año pasado, Vinícius Jr. alcanzó el segundo lugar en las votaciones, solo detrás del español Rodri Hernández, generando gran expectativa sobre sus posibilidades de consagrarse como el mejor del mundo en futuras ediciones. La caída al puesto 16 este año ha sorprendido a aficionados y analistas, quienes esperaban que el brasileño mantuviera un protagonismo similar al de la temporada anterior. Su desempeño ha sido objeto de debate, considerando que sigue siendo una pieza clave en el esquema del Real Madrid y un referente en el ataque del club español.
La debacle de Vinícius Jr.
La edición 2024 del Balón de Oro estuvo marcada por la polémica, cuando el Real Madrid decidió no asistir a la gala en señal de protesta por el trato recibido por Vinícius Jr. A pesar de ello, el club español recibió varios galardones importantes, incluyendo el de mejor club del año, mejor entrenador y la del mejor guardameta, lo que evidenció la dualidad de reconocimiento y conflicto alrededor de la organización del premio. Esta situación dejó un precedente sobre la relación entre los clubes, sus jugadores y la entrega de reconocimientos individuales.
Este año, la polémica volvió a repetirse: ningún jugador del Real Madrid asistió a la gala de París 2025, manteniendo la postura de protesta contra la organización del evento. La ausencia del club y la posición inesperada de Vinícius Jr. reflejan un contexto de tensión y cuestionamientos sobre los criterios de evaluación del Balón de Oro. Mientras la atención se centra en los candidatos al primer lugar, el caso del brasileño se mantiene como uno de los episodios más comentados en esta edición del premio.