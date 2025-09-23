Resultado Levante vs. Real Madrid por La Liga, fecha 6

En el estadio Ciutat de València, el Levante recibió al Real Madrid para darle continuidad a la jornada que da inicio a la sexta fecha de La Liga, competencia donde el equipo de Xabi Alonso llegó invicto y con paso perfecto de sumar 15 puntos de 15 disponibles. Este martes buscaba su sexta victoria del curso.
El partido comenzó con buen ritmo, y el mismo se mantuvo superada la media hora de juego. Iván Romero intentaba al 4 para los locales, el argentino madridista Franco Mastantuono la tuvo al 8, pero también la falló.
Adrián de la Fuente buscó adelantar al Levante al 12, pero otra vez desaprovechaba el equipo de casa. Cuando se jugaba el 20 vino lo más emotivo del partido: Atajadón de Mathew Ryan a Vinícius y posterior una pelota de Mastantuono al travesaño.
Superados los primeros 25 minutos de juego, el Real Madrid se apoderaba del partido y era ya muy superior a su rival, con más llegadas al arco y las mejores chances de gol para los visitantes. El gol no tardaría en llegar.
Al 28, Vinícius abrió el marcador y lo hizo con un poema de gol. Un toque maravilloso con pie derecho y el baló pegadito al palo derecho del portero Ryan para un meritorio 0-1 haciendo un homenaje al buen futbol.
Tres minutos después del gol de "Vini", intentó el argentino Mastantuono, pero nuevamente se le negaba el gol en este partido. Pero la insistencia del sudamericano era digna de admirar que nunca bajó sus revoluciones en la búsqueda de su gol con el cuadro blanco.
Vinícius, de un excelente y limpio partido, ya sumaba un gol, y al 37 mete una asistencia de oro para Mastantuono, quien tras una larga corrida y una pegada hermosa mandó a guardar la pelota a la parte superior izquierda de Ryan y con ello prácticamente resolviendo el partido con un impecable 0-2.
Álvaro Carreras tuvo en el cierre del primer tiempo la posibilidad de sentenciar el duelo 0-3, pero no se le dio. La segunda parte prometía más buen futbol para los de Xabi Alonso.
Doblete de Mbappé
El Levante tuvo un cambio total para la etapa final. Salió con buena ofensiva, en búsqueda de meter filtraciones en los espacios reducidos del campo madridista.
No pasaron ni nueve minutos de la complementaria para que el Levante demostrara que quería salvar este partido. Gol de Etta Eyong, quien aprovechó una jugada donde el remate de Iván Romero superó la humanidad de Courtois, aunque el toque final de Eyong parecía en posición adelantada, pero el VAR tras su revisión dijo que la jugada fue lícita para el esperanzador 1-2.
Superado los 60 minutos, se vino el infierno para el Levante. Al 62 falta sobre Kylian Mbappé y penalti para el Real Madrid. En la ejecución, el delantero francés y la cara de gol del madridismo anotó al 64 el 1-3 con un remate al estilo "Panenka". Dos minutos después, es decir, al 66, se vino el doblete de Kylian para un contundente y casi irremontable 1-4. Con 24 minutos por delante, el cierre del duelo sería más fácil para la visita, que había empezado a complicarse con el gol de Eyong.
Kylian Mbappé llegó a siete goles en La Liga con el doblete de este día y encabeza a los goleadores de la liga española (el Pichichi).
Tras el pitido final, el equipo de Xabi Alonso celebró en el estadio Ciutat de València su sexto triunfo ligero, lo que significa liderato con paso perfecto: Seis partidos disputados, seis ganados para un total de 18 puntos.
La siguiente presentación del Real Madrid será este sábado 27 de septiembre cuando visite al Atlético Madrid en una prueba de fuego para los de Xabi. Ese duelo será a las 08:15 horas GT, y usted lo podrá escuchar por Emisoras Unidas de Guatemala y su frecuencia 89.7 FM y cada una de sus repetidoras.