 Vicepresidente de Guastatoya pierde la vida en ataque armado
Deportes

Vicepresidente del Deportivo Guastatoya pierde la vida en ataque armado

El fútbol guatemalteco está de luto tras la muerte de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente de Guastatoya, quien perdió la vida en un ataque armado en El Progreso.

Vicepresidente del Deportivo Guastatoya pierde la vida en ataque armado / FOTO: José Elías Herrera Guerra

El fútbol guatemalteco atraviesa un momento de luto tras conocerse el asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya. La trágica noticia se dio a conocer la noche del martes 23 de septiembre mediante una esquela publicada por la Liga Nacional de Guatemala, lo que generó conmoción inmediata entre los aficionados y directivos del deporte en el país. La Federación Nacional de Futbol también expresó sus condolencias, recordando la trayectoria y compromiso de Orellana con el club oriental.

El hecho violento ocurrió en el barrio El Golfo, en Guastatoya, El Progreso, según confirmaron los Bomberos Voluntarios. De acuerdo con los socorristas, el ataque armado fue tan grave que, al momento de su llegada, Orellana ya había perdido la vida debido a las múltiples heridas de bala. Las autoridades aún no han dado detalles sobre los responsables ni el móvil del crimen, por lo que la investigación continúa abierta y genera preocupación en la comunidad local.

Guastatoya se despide de uno de sus directivos

El Club Deportivo Guastatoya, equipo con gran presencia en la Liga Nacional, se pronunció oficialmente a través de un mensaje en el que destacó la labor y entrega de Orellana. "Con mucho pesar, el Club Deportivo Guastatoya lamenta el sensible fallecimiento de nuestro vicepresidente Norman Estuardo Orellana Ramírez. Pedimos a Dios fortaleza y consuelo para su familia en este momento tan difícil", expresó la institución en sus redes oficiales, resaltando la huella que deja el dirigente en la historia del club.

La muerte de Orellana Ramírez no solo representa una pérdida irreparable para Guastatoya, sino también para el fútbol guatemalteco en general, que ve apagarse la vida de un directivo comprometido con el desarrollo del deporte. La noticia ha desatado mensajes de solidaridad y condolencia en distintos sectores deportivos y sociales del país, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este lamentable suceso que enluta a todo el balompié nacional.

