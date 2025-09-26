Así quedan las semifinales de la Conmebol Libertadores 2025

Un club argentino (Racing), dos brasileños (Flamengo y Sao Paulo) y uno ecuatoriano (Liga de Quito) componen la lista de cuatro semifinalistas en la edición 66 de Copa Libertadores.
Flamengo, que selló el jueves 25 de septiembre su clasificación al eliminar a Estudiantes, recibirá el 22 de octubre en el partido de ida al Racing argentino, que en los cuartos de final eliminó a Vélez Sarsfield.
Ese mismo día Liga de Quito, que ayer dejó en la cuneta a Sao Paulo, chocará con Palmeiras, el verdugo de River Plate con sendas victorias, por 3-1 el miércoles en Sao Paulo y por 1-2 en Buenos Aires hace una semana.
En el camino hacia las semifinales quedaron en la cuneta River Plate, Vélez Sarsfield y Estudiantes de Argentina, Sao Paulo de Brasil.
El título de la edición 66 de la Copa Libertadores se disputará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.
Semifinales de Copa Libertadores 2025
Miércoles 22 de octubre, partidos de ida
- Flamengo (BRA)-Racing (ARG)
- Liga de Quito (ECU)-Palmeiras (BRA)
Miércoles 29 de octubre, duelos de vuelta
- Racing (ARG)-Flamengo (BRA)
- Palmeiras (BRA)-Liga de Quito (ECU)
Los últimos clasificados
Liga de Quito se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años al derrotar por 0-1 como visitante al Sao Paulo y liquidar a su favor la serie de cuartos de final con un marcador global de 3-0.
Flamengo derrotó en tanda de penaltis por 2-4 a Estudiantes de La Plata y avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá con Racing. Los "Pinchas" argentinos igualaron la serie con Flamengo al imponerse por 1-0, pero no pudo ratificar su superioridad en los penaltis. El lateral izquierdo de 24 años Gastón Benedetti devolvió la ilusión al local con su gol en el segundo minuto añadido al primer tiempo, pero en los penaltis falló su lanzamiento ante Agustín Rossi.
✨? ¡El momento de la noche! Las manos de Agustín Rossi para darle la clasificación a @Flamengo.@CocaCola_Br pic.twitter.com/LJL2hJPZsL— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 26, 2025