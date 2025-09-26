 Cristiano Ronaldo vence al equipo de Karim Benzema
Cristiano Ronaldo opaca a Karim Benzema en el Al Nassr-Al Ittihad

El futbolista portugués ya acumula 947 en su carrera, acercándose paso a paso hacia la estratosférica cifra de las mil anotaciones.

Cristiano Ronaldo se acerca a su gol 950
Cristiano Ronaldo se acerca a su gol 950 / FOTO: @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema en el duelo que este viernes disputaron ambos jugadores con sus respectivos clubes, el Al Nassr Riad y el Al-Ittihad, con victoria para los primeros (0-2) con un tanto del atacante portugués que sirvió a su equipo para liderar en solitario la Liga de Arabia Saudí.

Cristiano suma y sigue. Ni siquiera un enfrentamiento nostálgico con su ex compañero en el Real Madrid aplacó su voracidad de cara a las porterías rivales. No faltó a su cita con el gol y ya acumula 947 en su carrera acercándose paso a paso hacia la estratosférica cifra de los mil

De momento, el arranque de temporada para el Al Nassr Riyadh no puede ser mejor. Suma pleno de puntos tras cuatro jornadas. Ha ganado todo y Cristiano vive feliz bien escoltado por Joao Félix, Kingsley Coman y Sadio Mané.

El club saudí ha construido un equipo más estable con la llegada de Coman y de Joao Félix, ambos perfectos para Cristiano, nutrido de balones por los costados y por el centro. Y con Iñigo Martínez, un seguro atrás, todos los problemas defensivos del Al Nassr Riyadh parecen finiquitados.

Triunfo visitante

Y si Cristiano disfrutó del encuentro, Benzema vivió aislado como un islote del Al-Ittihad, superado por completo durante casi todo el partido: desde el inicio, en el que Joao Félix completó un despliegue físico y de desgaste increíble, hasta el último instante, cuando el árbitro pitó el final.

Joao Félix no encontró el premio del gol, pero fue clave en los últimos metros. Igual que Coman, que no se cansó de desbordar por la banda derecha y suyo fue el centro a Mané en el primer tanto del choque, una gran volea desde dentro del área a los diez minutos del jugador africano.

El mismo Mané surtió a Cristiano en el segundo del Al Nassr Riyadh, al borde del descanso. El delantero portugués no desaprovechó un centro perfecto, al punto de penalti, para rematar de cabeza su cuarto gol de la temporada en Liga. Sólo suma uno menos que Joao Félix, de momento el máximo goleador del torneo saudí.

En la segunda parte, el Al-Ittihad intentó sin éxito recortar distancias. No tuvo ni una oportunidad. Benzema dejó un detalle de su inmensa calidad con un remate tras tres toques exquisitos que ni siquiera valió porque había fuera de juego. En el otro lado, Cristiano falló inexplicablemente el tercero con un remate bajo los palos que mandó por encima del larguero.

Aún así, el portugués terminó feliz una jornada perfecta: marcó, sumó una diana más en su cuenta particular (cinco en el presente curso), su equipo ganó, se asentó en el liderato y su máximo rival por el título perdió tres puntos que pueden ser claves al final de la temporada.

*Información EFE.

