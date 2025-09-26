Diputado inspecciona trabajos en estadio Nacional

Este viernes 26 de septiembre, el diputado y presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, Orlando Blanco, nuevamente se hizo presente al estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores para darle seguimiento a la situación que mantienen entrampados los trabajos de remodelación de la gramilla y la pista de atletismo de la máxima instalación deportiva del país.
Durante la inspección, en la cual estuvieron representantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la constructora Bremar, Orlando Blanco los citó para el próximo jueves al Congreso de la República para que se presente un documento con los nuevos acuerdos relacionados a la continuidad de los trabajos de remodelación.
Asimismo, durante la reunión, se explicó que los trabajos de instalación de la nueva gramilla estarán terminados después de la primera quincena de noviembre, y que los trabajos por completo serán entregados el 5 de diciembre, manteniendo así la fecha original de la obra.
Relacionado al tema de la nueva gramilla, se explicó que, la constructora encargada del proyecto, Bremar, tenía un proveedor para la compra de la gramilla, pero este "no tiene la gramilla certificada", situación que hizo buscar a otra empresa que tuviese la certificación de FIFA, aunque de momento no se dio a conocer el nombre de la nueva empresa donde se comprará la nueva gramilla del estadio Nacional, ya que la Contraloría debe realizar una auditoría.
Por último, el diputado Orlando Blanco reiteró la necesidad de tener un documento firmado en mano donde todas las partes involucradas en los trabajos de remodelación del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores se comprometan a entregar la obra en su totalidad. Dicho documento debería ser entregado la otra semana cuando se haga una nueva reunión.
#Guatemala?? | Presidente de la Comisión de Deportes del Congreso, Orlando Blanco, nuevamente inspecciona situación en estadio Doroteo Guamuch Flores.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 26, 2025
✴️Cita a autoridades para la otra semana para que presenten documentos con nuevos acuerdos
✴️A finales de noviembre estaría ya... pic.twitter.com/GqMiSY8pZn
Se esperan detalles para nuevos pagos
Marvin Figueroa, asesor jurídico de la empresa Bremar, después de la reunión expuso todo lo relacionado respecto a los pagos pendientes y el desembolso inicial proporcionado a la empresa que debía proveer la gramilla para el estadio.
"Es que ya hubo un desembolso inicial, y hoy en día, lo único que estamos esperando una comunicación que tiene que venir el domingo, en el cual nos detallará algunos aspectos de la oferta para hacer los pagos en el momento que ellos lo solicitan", expresó Marvin Figueroa.
Marvin Figueroa asegura que es viable la entrega de la obra para diciembre y asegura que los atrasos en la obra se debieron a la lluvia.
#Guatemala?? | Marvin Figueroa, asesor jurídico de la empresa Bremar, encargada del proyecto de remodelación de la gramilla y pista del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, expone todo lo relacionado a los pagos y la empresa que proveerá la gramilla. ? @noel_solis.... pic.twitter.com/YBaqV6dUnM— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 26, 2025