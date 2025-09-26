Nominas de Surinam y El Salvador para duelo ante Guatemala

Las selecciones se Surinam y El Salvador dieron recientemente sus convocatorias, en el caso de los surinameses una preliminar, de cara los partidos eliminatorios que ambas selecciones tendrán ante su similar de Guatemala el viernes 10 y martes 14 de octubre, respectivamente, en el camino que conduce a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
En el caso de Surinam, solo ha brindado una lista provisional con un total de 32 futbolistas, que más adelante deberá ser reducida a 23 jugadores.
En la convocatoria preliminar hay varias novedades, ya que el técnico neerlandés Stanley Menzo convocó a cuatro jugadores que podrían hacer su debut en el combinado mayor (Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Djenairo Daniels y Jay-Roy Grot), además, sacó del retiro a Tjaronn Chery.
Dentro del listado dado a conocer recientemente, tres jugadores son baja: Kerk, Conraad y Denswil.
Los convocados de Surinam
- Porteros (4): Jonathan Fonkel, Warner Hahn, Erienne Vaessen y Jahnilo Wiegel
- Defensores (11): Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Devon Koswal, Yannick Leliendal, Nigel Lonwijk, Shaquile Pinas, Djevencio Van Der Kust y Liam Van Gelderen
- Centrocampistas (9): Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone, Kenneth Paal y Immanuel Pherai
- Delanteros (8): Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan, Jaden Montnor, Jamihlio Rigters, Gledfilo Vlijter
Surinam recibirá a Guatemala el viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT y a visitará a Panamá el martes 14 de octubre a las 19:00 horas GT.
El Salvador y los convocados por el "Bolillo"
Por su parte, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez convocó a un total de 26 jugadores, entre ellos siete legionarios, para los trabajos de la "Selecta".
- Porteros (3): Mario González, Benji Villalobos y Tomás Romero
- Defensas (8): Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jefferson Valladares y Adán Clímaco
- Mediocampistas (10): Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Enrico Dueñas, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Joshua Pérez, Harold Osorio y Christian Martínez
- Delanteros (5): Josué Rivera, Styven Vásquez, Rafael Tejada, Brayan Gil y Nathan Ordaz.
Los legionarios de El Salvador:
- Tomás Romero, portero del New York City (Estados Unidos)
- Adán Clímaco, defensor del Municipal Pérez Zeledón (Costa Rica)
- Joshua Pérez, centrocampista del Odra Opole (Polonia)
- Harold Osorio, centrocampista del Chicago Fire (Estados Unidos)
- Christian Martínez, centrocampista del San Carlos (Costa Rica)
- Brayan Gil, delantero del Baltika Kaliningrad (Rusia)
- Nathan Ordaz, delantero de Los Angeles F.C. (Estados Unidos)
El Salvador recibirá a Panamá el viernes 10 de octubre a las 19:00 horas y a Guatemala el martes 14 de octubre a las 20:00 horas.