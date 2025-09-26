 Nominas de Surinam y El Salvador para duelo ante Guatemala
Deportes

Nominas de Surinam y El Salvador para duelo ante Guatemala

Conozca cómo se preparan las selecciones del neerlandés Stanley Menzo y del colombiano Hernán Darío Gómez.

Compartir:
Surinam y El Salvador son los rivales de Guatemala en octubre
Surinam y El Salvador son los rivales de Guatemala en octubre / FOTO: La Selecta

Las selecciones se Surinam y El Salvador dieron recientemente sus convocatorias, en el caso de los surinameses una preliminar, de cara los partidos eliminatorios que ambas selecciones tendrán ante su similar de Guatemala el viernes 10 y martes 14 de octubre, respectivamente, en el camino que conduce a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el caso de Surinam, solo ha brindado una lista provisional con un total de 32 futbolistas, que más adelante deberá ser reducida a 23 jugadores.  

En la convocatoria preliminar hay varias novedades, ya que el técnico neerlandés Stanley Menzo convocó a cuatro jugadores que podrían hacer su debut en el combinado mayor (Nigel Lonwijk, Djavan Anderson, Djenairo Daniels y Jay-Roy Grot), además, sacó del retiro a Tjaronn Chery.

Dentro del listado dado a conocer recientemente, tres jugadores son baja: Kerk, Conraad y Denswil.

Jonathan Franco: “Vamos por los seis puntos”

El seleccionado nacional dijo que ahora toca ir a limpiarse la cara ante Surinam y sacar la primera victoria de la eliminatoria.

Los convocados de Surinam

  • Porteros (4): Jonathan Fonkel, Warner Hahn, Erienne Vaessen y Jahnilo Wiegel
  • Defensores (11): Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Devon Koswal, Yannick Leliendal, Nigel Lonwijk, Shaquile Pinas, Djevencio Van Der Kust y Liam Van Gelderen   
  • Centrocampistas (9): Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone, Kenneth Paal y Immanuel Pherai
  • Delanteros (8): Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan, Jaden Montnor, Jamihlio Rigters, Gledfilo Vlijter

Surinam recibirá a Guatemala el viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT y a visitará a Panamá el martes 14 de octubre a las 19:00 horas GT. 

El Salvador y los convocados por el "Bolillo" 

Por su parte, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez convocó a un total de 26 jugadores, entre ellos siete legionarios, para los trabajos de la "Selecta".

  • Porteros (3): Mario González, Benji Villalobos y Tomás Romero
  • Defensas (8): Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jefferson Valladares y Adán Clímaco
  • Mediocampistas (10): Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Enrico Dueñas, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Joshua Pérez, Harold Osorio y Christian Martínez
  • Delanteros (5): Josué Rivera, Styven Vásquez, Rafael Tejada, Brayan Gil y Nathan Ordaz.

Los legionarios de El Salvador:

  • Tomás Romero, portero del New York City (Estados Unidos)
  • Adán Clímaco, defensor del Municipal Pérez Zeledón (Costa Rica)
  • Joshua Pérez, centrocampista del Odra Opole (Polonia)
  • Harold Osorio, centrocampista del Chicago Fire (Estados Unidos)
  • Christian Martínez, centrocampista del San Carlos (Costa Rica)
  • Brayan Gil, delantero del Baltika Kaliningrad (Rusia)
  • Nathan Ordaz, delantero de Los Angeles F.C. (Estados Unidos)

El Salvador recibirá a Panamá el viernes 10 de octubre a las 19:00 horas y a Guatemala el martes 14 de octubre a las 20:00 horas. 

En Portada

Implicados en crimen contra investigador de PNC serán procesados por dos cargos de homicidio t
Nacionales

Implicados en crimen contra investigador de PNC serán procesados por dos cargos de homicidio

10:25 AM, Sep 26
¡Malas noticias para Barcelona! Joan García y Raphinha bajas por lesiónt
Deportes

¡Malas noticias para Barcelona! Joan García y Raphinha bajas por lesión

09:50 AM, Sep 26
Gobernación mantiene lucha legal para evitar traslado de el Lobot
Nacionales

Gobernación mantiene lucha legal para evitar traslado de "el Lobo"

08:56 AM, Sep 26
Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9t
Nacionales

Salen a luz nuevos videos del brutal ataque de automovilista contra motorista en zona 9

06:50 AM, Sep 26

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos