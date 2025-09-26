Jonathan Franco: "Vamos por los seis puntos"

Este viernes se cumplieron los primeros cinco días de trabajo para los seleccionados por Luis Fernando Tena, quienes preparan doble partido para el mes de octubre: Visitas a Surinam y El Salvador.
Los trabajos de la Selección Nacional de Guatemala se están dando a un turno en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), y para la próxima semana será la segunda que se hará de cara a esos partidos eliminatorios.
Uno de los últimos en dar declaraciones fue el jugador de Municipal, Jonathan Franco, quien resaltó la oportunidad de seguir defendiendo los colores de la Selección, y además, aseguró que la "Bicolor" irá por los seis puntos en la doble cartelera para octubre.
"Creo que han sido entrenos muy buenos. La verdad es que nos estamos poniendo al tope para estas eliminatorias y creo que nos jugamos la vida. Son dos partidos importantes que nos van a dar esa ilusión que tenemos (de seguir luchando por la clasificación mundialista)", fueron las primeras palabras de Jonathan Franco.
El seleccionado nacional explicó en sus declaraciones que, siempre se trabaja con intensidad para poder llegar de la mejor manera a esos partidos trascendentales en la historia deportiva del país, por lo que se debe aprovechar cada uno de los entrenamientos.
Se busca los seis puntos
Guatemala ha tenido un mal arranque en la eliminatoria mundialista: Se perdió en casa ante El Salvador por 0-1 y se igualó en Panamá 1-1. Se ha ganado un punto de seis y se marcha en el último lugar del grupo A.
En ese sentido, Jonathan Franco recordó: "Los dos últimos juegos ya los dejamos en el pasado, nos evaluamos individual y colectivamente, ahora todos esos errores que cometimos toca acomodarlos bien para cometer los menos posible y sumar puntos".
"Vamos por los seis puntos. Vamos paso a paso, y vamos por el primer partido que es ante Surinam, y vamos por los tres puntos", aseguró Franco.
Al hablar de los rivales de Guatemala, Franco dijo: "En estas eliminatorias, ningún equipo sorprende. Todas las selecciones dejarán el alma por su país, ahora toca ir a limpiarnos la cara y sacar la primera victoria".
Añadió: "Todas las selecciones buscan el objetivo de ganar los tres puntos y pasar al Mundial. Vamos a ir a hacer lo que más nos gusta y es disfrutar y sacar los tres puntos".
Jonathan Franco se refirió al tema del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y las gramillas (artificial y natural). "El jugador está hecho para cualquier superficie. La verdad es bueno que allá jugaremos en sintética (Surinam) y luego natural (El Salvador).
Posteriormente, Franco se refirió a los dos últimos que tendrá Guatemala en casa: Ante Panamá y Surinam, ambos a jugarse en El Trébol: "Para mí es una ilusión, creo que es donde juego y entreno todos los días, lo conozco muy bien y espero hacer historia en el estadio más lindo de Guatemala".
