Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madrid

Deportes

El Atlético de Madrid goleó al Eintracht de Francfort (5-1) en el estadio Metropolitano durante la segunda fecha de la Champions League.

Antoine Griezmann alcanzó los 200 goles con el Atlético Madrid
Antoine Griezmann alcanzó los 200 goles con el Atlético Madrid / FOTO: EFE

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, marcó y alcanzó este martes su gol número 200 como rojiblanco, cifra conseguida en 454 encuentros con la elástica madrileña.

En el minuto 45, el francés aprovechó un pase de Julián Álvarez para batir al portero alemán y poner el 3-0 en el marcador ante el Eintracht de Francfort, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones.

Enseguida, la megafonía del estadio anunció el alcance del tanto y el nombre del futbolista, al que le fue entregada desde la banda una camiseta rojiblanca con la inscripción en la espalda de "Grizzi 200", fue coreado en repetidas ocasiones desde la grada, a la que asistieron 59.401 espectadores, entre ellos unos 4.000 alemanes.

Griezmann igualó los 173 goles de Luis Aragonés como máximo anotador del club colchonero el 19 de diciembre de 2023 y superó esa cifra con 174 tantos el 10 de enero de 2024 ante el Real Madrid en la Supercopa de España disputada en Riad, para convertirse ese día en máximo goleador de la historia del Atlético. Este martes, ante el Eintracht, redondeó esa cantidad con 200 tantos.

  1. Antoine Griezmann: 200 goles en 454 partidos 
  2. Luis Aragonés: 173 goles en 368 partidos 
  3. Adrián Escudero: 169 goles en 330 partidos 

Goleada del Atlético

El Atlético de Madrid goleó al Eintracht de Francfort (5-1) en el estadio Metropolitano, en partido de la segunda jornada de la Liga de campeones, en una noche en la que Antoine Griezmann anotó su tanto número 200 con la elástica rojiblanca.

En el minuto 4, el italiano Raspadori hizo el 1-0. En el 32 Le Normand marcó el 2-0. En el minuto 45 Griezmann anotó el 3-0. En el 56 Burkardt recortó con el 3-1. En el 70 Giuliano logró el 4-1 y en el 81 Julián Álvarez, de penalti, firmó el 5-1.

*Información EFE.

