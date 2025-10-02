 Atletas de judo y karate para Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

Atletas de judo, karate, natación y golf que estarán en Juegos Centroamericanos

Conoce a los guatemaltecos que lucharán con el alma para darle a Guatemala el oro centroamericano.

Compartir:
Delegación de karate para Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025
Delegación de karate para Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025 / FOTO: COG

La selección de Guatemala de judo refuerza la parte física y técnica en la recta final de su preparación para afrontar el reto de la XII edición de los Juegos Centroamericanos, que se realizará del 18 al 30 de octubre próximo.

En las instalaciones de la Federación Nacional de Judo, en la zona 5, el ambiente es de exigencia, pero también de alegría por competir en casa. El compromiso de los atletas es grande, así como la motivación por hacer una buena actuación en la fiesta regional que reunirá a deportistas de siete países.

Delegación de judo

  • Alejandro Morales López (81 kg)
  • Armando Pineda Rodríguez (+100 kg)
  • David Javier de León Muñoz (66 kg)
  • Oscar Daniel Buezo Argueta (90 kg)
  • William Eduardo Pérez Santos (-100 kg)
  • Jacqueline Arleny Solís Gutiérrez (48 kg)
  • Yazmin Elizabeth Orozco Ayala (70 kg)
  • Keilly Paola Esteban García (-78 kg)
  • Keyla Walesk Navas Galvez (-63 kg)
  • Lourdes Mariandré Martínez Ovalle (52 kg)
  • María José Zapeta Palma (+78 kg)
  • Sheily Nahomi López del Cid (-57 kg)
  • César Anibal Atz Álvarez (-60 kg)
  • Isaac Luis Eduardo Aguilar Solís (-73 kg)

Entrenadores: Douglas Arévalo (CUB) y Andrés Franco Ramos (GUA)

  • Sede: Gimnasio Alfonso Gordillo (7 de diciembre)
  • Fechas: Del 17 al 18 de octubre
Foto embed
Delegación de judo de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025 - COG

Karate

El karate guatemalteco ha esperado con ansias la oportunidad de volver a mostrar su jerarquía en los Juegos Centroamericanos, tal como lo hizo en Managua 2017, donde se coronó campeón del evento.

La XII edición de los Juegos Centroamericanos pondrá nuevamente a prueba a los karatecas nacionales, quienes buscarán igualar o superar la cosecha de la edición pasada: 14 preseas (6 de oro, 6 de plata y 2 de bronce).

Delegación de karate

  • María Renée Wong
  • Bárbara Morales 
  • Fabiana Cevasco
  • Pedropablo De La Roca
  • Carlos Chacón
  • Allan Maldonado 
  • Luisa Palencia
  • Brandon Ramírez 
  • Gershón Morales
  • Mariana Godoy
  • Fernando Calderón
  • Daniella González

Entrenadores: José De León y Guido Abdalla

  • Sede: Gimnasio Alfonso Gordillo (7 de diciembre)
  • Fechas: Del 22 al 24 de octubre
Foto embed
Delegación de karate para Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025 - COG

Natación

Guatemala llega a la XII edición de los Juegos Centroamericanos con un equipo de alto nivel en natación y con el reto de defender el título de campeón obtenido en Managua 2017, donde conquistó 17 oros, 10 platas y 10 bronces.

La delegación nacional estará integrada por 15 deportistas, entre quienes destacan figuras como Érick Gordillo, Roberto Bonilla, Lucero Mejía y Melissa Diego, protagonistas en los últimos años de competencias internacionales.

Delegación de natación

  • Lucero Mejía Arce
  • Melissa Diego Pierri
  • Stephanie Lucía Lannaccone
  • María Belén Morales Reichenbach
  • Emilia Sandoval Arriaga
  • Sara Fernanda Rodríguez
  • Samantha José Méndez Noriega
  • Adriana Ximena Rodán Ramírez
  • Roberto Bonilla Flores
  • Erick Oswaldo Gordillo Guzmán
  • Roberto Gossman Jeréz
  • Miguel André Turcios Bachez
  • Miguel Eduardo Vásquez Fontenot
  • Cristian Andrés García Pérez
  • Scott Anthony Iannaccone

Entrenador: 

  • Sede: Piscina del Complejo Deportivo de Mazatenango, Suchitepéquez
  • Fechas: Del 17 al 22 de octubre (doble jornada: por la mañana as clasificaciones y por la tarde las finales)

Golf

Guatemala se ha consolidado como una potencia en el golf y lo ha demostrado en diferentes competencias internacionales, donde sus atletas han alcanzado lo más alto del podio y en la edición XII de los Juegos Centroamericanos no será la excepción.

La competencia más reciente fue la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior 2025, donde destacaron Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios, conquistando la medalla de oro frente a rivales de países como Puerto Rico, Paraguay, entre otros.

Delegación de golf

  • Roberto Barnoya
  • José Pablo Rolz
  • Gabriel Palacios
  • Alejandro Villavicencio
  • Valeria Mendizábal
  • Elzbieta Aldana
  • Daniela Hernández
  • Sara Castrillo

Entrenadores: Pablo Castellanos y Roberto Lowenthal

  • Sede: Club de Golf San Isidro, zona 16
  • Fechas: Del 27 al 30 de octubre

*Información COG 

En Portada

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitost
Nacionales

PNC captura a ocho retornados señalados de diferentes delitos

07:13 AM, Oct 02
Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025 t
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

08:13 AM, Oct 02
Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvadort
Nacionales

Mujer muere tras accidente de motocicleta en ruta a El Salvador

08:05 AM, Oct 02
Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israelt
Internacionales

Flotilla Sumud aguanta con un único barco tras operativo de Israel

08:32 AM, Oct 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos