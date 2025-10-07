Jordi Alba anuncia su retiro

Inter Miami atraviesa un momento de profundas transformaciones tras la salida sucesiva de jugadores emblemáticos. A pocos días del retiro anunciado por Sergio Busquets, el club estadounidense recibió otra noticia que marca el cierre de un ciclo: Jordi Alba comunicó oficialmente este martes su decisión de poner fin a su carrera profesional.
El lateral español, de 36 años, ha sido uno de los pilares tanto del Barcelona como de Inter Miami. Su habilidad para asociarse con Lionel Messi lo convirtió en pieza clave de algunas de las sociedades ofensivas más efectivas de los últimos años, aportando no solo con asistencias precisas, sino también con goles decisivos. Alba y Messi compartieron vestuario en el Barcelona y luego en Miami, dejando una huella que va más allá de los resultados deportivos.
Anuncio de Jordi Alba
A través de sus redes sociales, Jordi Alba compartió un video en el que expresó:
Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad". Añadió que ahora es tiempo de abrir una nueva etapa y agradecer a todos los que formaron parte de su trayectoria.
El español dedicó palabras especiales a los clubes que marcaron su carrera: desde el Atlético Centro Hospitalense, pasando por el Cornellà, el Nàstic de Tarragona y el Valencia, hasta llegar al Barcelona, con quien conquistó una Champions League en 2015. También reconoció la oportunidad que le brindó Inter Miami para disfrutar del fútbol en una nueva etapa y expresó orgullo por su paso por la Selección Española.
Con la partida de Alba, Inter Miami pierde otra figura que simbolizó la apuesta del club por la veteranía y la experiencia europea para consolidar su proyecto en la Major League Soccer. La salida de dos referentes en un corto período —primero Busquets y ahora Alba— representa un desafío para la directiva, que deberá encontrar nuevas piezas para mantener competitivo al equipo en la temporada que inicia.
El adiós de Jordi Alba no solo marca el final de su carrera, sino también el cierre de una etapa dorada para Inter Miami, que verá partir a dos de sus pilares más influyentes en un corto lapso, dejando un vacío que será difícil de llenar.