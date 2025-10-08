 Presentan oficialmente el recorrido de Vuelta Guatemala 2025
Deportes

Presentan de forma oficial el recorrido de Vuelta Guatemala 2025

La 64 Vuelta Guatemala 2025 comenzará el viernes 24 de octubre y tendrá la participación de 24 equipos (145 ciclistas) para recorrer 10 etapas.

Vuelta Guatemala 2025 fue presentada este miércoles 8 de octubre.
Vuelta Guatemala 2025 fue presentada este miércoles 8 de octubre. / FOTO: Omar Solís

Con la participación de 145 ciclistas de 13 equipos nacionales y 11 internacionales, la edición 64 de la Vuelta Guatemala recorrerá un total de 13 departamentos del país (1,437.4 kilómetros) del 24 de octubre al 2 de noviembre, y todo ello gracias al respaldo de Malta Gallo.   

Mediante una conferencia de prensa dada este miércoles 8 de octubre por parte de la Federación Guatemalteca de Ciclismo (FGC), se informó que los "ciclistas enfrentarán un recorrido competitivo con etapas de alta montaña y diversos climas". Esos aspectos pondrán aprueba la resistencia y habilidades técnicas de los casi 150 competidores que tendrá la edición 2025.

De acuerdo a los organizadores, la Vuelta Guatemala 2025 contará con un total de 10 etapa, e incluirá actividad dos fines de semana, abriendo las puertas a una "mayor fluidez en carreteras y un incremento en las actividades comerciales y promocionales".

Otro de los detalles importantes revelados en la conferencia de prensa fue lo relacionado al protocolo de seguridad donde se contará con la cobertura institucional de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal de Tránsito (PMT) y sectores médicos inmediatos en cada una de las 10 etapas de la Vuelta Guatemala.

Recorrido oficial de la Vuelta Guatemala 2025

Etapa Día Recorrido Kilómetros 
I Viernes 24 de octubre Teculután - Santa Cruz - Zacapa - Gualán - Los Amates - Morales - Puerto Barrios  172
II Sábado 25 de octubre Gualán - Santa Cruz - Teculután - El Rancho - Guastatoya - El Progreso - Sanarate - Jalapa - El Corcovado 160.6
III Domingo 26 de octubre Monjas - El Progreso - Jutiapa - El Molino - Los Esclavos - Barberena - Amberes - El Salitre - El Chocolate - Fraijanes  126
IV Lunes 27 de octubre Ciudad Vieja - Escuintla - Siquinalá - Santa Lucía Cotzumalguapa - San Antonio - San Bernardino - Mazatenango - Cuyotenango - Retalhuleu - Coatepeque 191.6
V Martes 28 de octubre Retalhuleu - Coatepeque - Pajapita - Cruce La Virgen - Catarina, San Marcos - El Rodeo - San Rafael Pie de la Cuesta 109.3
VI Miércoles 29 de octubre Catarina, San Marcos - Cruce de La Virgen - Pajapita - Coatepeque - Las Victorias - Colomba Costa Cuca - Estación Castillo - Las Nubes - San Martín Chile Verde - San Juan Ostuncalco 90.5
VII Jueves 30 de octubre San Francisco El Alto - Cuatro Caminos - Paxtoca - Autopista Salcajá (5 vueltas) - Quetzaltenango - Palestina de Los Altos - San Pedro Sacatepéquez, San Marcos 137
VIII Viernes 31 de octubre San Juan La Laguna - San Pablo - Santa Clara - Pamezabal - Los Encuentros - Tecpán - Patzicía - Patzún - Tecpán 128.6
IX Sábado 1 de noviembre  Chimaltenango - El Tejar - Ciudad Vieja - Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa - Patulul - Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa - Escuintla - Ciudad Vieja - Antigua Guatemala 200.3
X Domingo 2 de noviembre Villa Linda - Circuito Anillo Periférico (7 vueltas)  121.3

Equipos nacionales

No. Equipo 
1 Hino-One-Suzuki
2 Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango 
3 ECA Electricidad 
4 Hook-Guatemala
5 Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe
6 Asociación San Marcos-Acredicom
7 Muni Fraijanes 
8 Copeba-Muni Toto-Faw
9 Asociación Departamental de Ciclismo Quiché 
10 Asociación Chimaltenango-Pollería Carmencita
11 Aldosa Jalapa
12 Fronterizos Huehue-Cooperativa Yaman Kutx
13 Master Xela-Mi Super Tostada 

Equipos internacionales

No. Equipo  País
1 GW Ercos Shimano Colombia 
2 UN Colombia Colombia 
3 Orgullo Paisa Colombia 
4 Canels Java México 
5 Olinca Specialized México
6 Movistar Vest PC Ecuador
7 7C Economy Hyundai Costa Rica 
8 Manzate La Selva Scott Costa Rica 
9 Momentum Racing GS Quici Estados Unidos 
10 Universuty Cycling Team  Países Bajos 
11 Selección de Panamá  Panamá 

